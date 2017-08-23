FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 718

Yeni yorum
[Silindi]  
USDCAD hakkında ne düşünüyorsunuz?
 
azfaraon :
Bir de iftira attığımızı nereden görüyorsunuz... Tam tersine yapıcı bir tartışmadan yanayım...

Ne tartışması?

Piyasa durumuyla ilgili vizyonunuzu gösterin Bay muhbir.

Cevap olarak doğrudan Audi, Cad veya başka bir şey hakkında sordum - sessizlik.

O zaman forumdaki muhbir ile Sense?

 
Vladimir Zubov :
USDCAD hakkında ne düşünüyorsunuz?
Her şey hala hayal ediyor ... küçük kırmızıya ...

boşuna chtol çekti))) izleyelim ...


[Silindi]  
Lütfen kavga etmeyelim.
 

Nestradamus Vizard_

destek için minnettarım. p .... sy var

 
USDZAR yükselmeye devam ediyor
 
 
Ishim:
 
Server Muradasilov :
USDZAR yükselmeye devam ediyor
audi'nin gölgesi bir bedenle, ticarette rznd ve yen ile kaplandı.
 
iIDLERr :
audi'nin gölgesi bir beden, ticarette rznd ve yen ile kaplandı.
TR'si için 125.64?
1...711712713714715716717718719720721722723724725...1996
Yeni yorum