FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 460
Evet, daha fazla seviye olmayacak, dedi.
peki ya limitli 1.3260'ınız? onlara bu hafta gösterdin.. Yoksa artık çalışmıyorlar mı? Peki ya uzun vade? Yoksa seviyeler sadece bir haftalık mıydı ve iptal mi edildi?
Rena, kızlar yazıyor (Moskova borsasına doğrudan erişim tartışmalarıyla ilgili olarak - geçen gün size yazdığınızı hatırlıyor musunuz, kızlar buraya ekliyor):
Demo işlemi hiçbir şey yapmaz. Finansta gerçek veriler değil. MMA hesabı olan gerçek bir hesaba ihtiyacınız var. Rekabetçi hesapta, gerçek ticaret yalnızca Moskova'dadır.
ve diğerleri:
Merkez Bankası'ndan bahsediliyorsa, sadece Moskova Borsası hakkında konuşuyoruz. Sadece dolar-ruble vadeli işlemlerinde ve RTS endeksi vadeli işlemlerinde likidite var. Geri kalan her şey cansız. Son zamanlarda, Avustralya'da sadece bir pazar vardı ve anlaşma uzun süredir gerçekleşmedi... Yani, orada ne ticaret yapacağınıza bağlı. Yine de Amerika'dan bahsediyorsak, o zaman organların faaliyetleri ne Merkez Bankası (orada yok) tarafından düzenleniyor, ancak onlar için polisten daha kötü olan düzenleyici kurumlar. Orada, evet, en azından likidite ekleyin. Sadece gündüz seansındaki marj (gece boyunca transfer olmadan) yaklaşık 600 dolar, lotlar bölünmez. Buna göre, 10.000 dolar olmadan orada yapacak bir şey yok. Bunun gibi bir şey.
zeki kızlar var ve neden tüm bunlara ihtiyaçları var?
zeki kızlar var ve neden tüm bunlara ihtiyaçları var?
Ticarete yaklaşma ve gelir elde etme açısından, çok iyi olabilir. Ancak Merkez Bankası açısından kız yanılıyor. Ruhsat orada Rusya Federasyonu Merkez Bankası'ndadır, yani bir terslik olursa onu alırlar ve göz kırpmazlar.
Demoya baktım. Global bir fark bulamadım. Ve bir pip istemiyorum. Yani forex ticareti gözümün arkasında.
Ticarete yaklaşma ve gelir elde etme açısından, çok iyi olabilir. Ancak Merkez Bankası açısından kız yanılıyor. Ruhsat orada Rusya Federasyonu Merkez Bankası'ndadır, yani bir terslik olursa onu alırlar ve göz kırpmazlar.
Demoya baktım. Global bir fark bulamadım. Ve bir pip istemiyorum. Yani forex ticareti gözümün arkasında.
borsa ile daha güvenli - anladığım kadarıyla.
DC kapalıysa, tüm paran bir kik,
ve bir gelecek satın aldıysanız, borsa sözleşmenin yerine getirilmesinin garantörü gibidir - karşı taraf kaçsa bile, borsa sizi sigorta fonlarından karşılayacaktır.
Eğer doğru anlıyorsam.
ve komisyoncular üzerinde daha fazla kontrol var - mevzuat var - ve DC - genel olarak, Kıbrıs açık deniz şirketleri kaçacak ve iz bulamayacaksınız
Zayo zaten, her gün 35-40, dışarıda
ne?
sıcaklık)
Günaydın
iyiyse iyi)