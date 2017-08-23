FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 215
Ve Senka-30peeps nerede? O nerede ?)))
Evet, dün uyandım, koştum, bizi övdü ve mağaraya geri döndüm ve bugün Ahmet'te))))
Ve iyi vakit geçirmeyi umuyordum))) Peki, tamam, başka zaman)))
erobaklar kalktı ve ne yukarı ne de aşağı
Evra, şef üzerinde sopaları çözmeye hazırlanıyor, DOLL asil bir dolandırıcı ...
Eidler, henüz gümüşün yok mu?)))
Seni yaşlı piç!!!
Hayat sana şimdiye kadar acıttığını öğretmedi mi? ))
İlginç adamsın! Bu yüzden geleceğe bakmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum - orada ne olacağını kim bilebilir ... Ama neden 200 bip sesinizin tam olarak ihtiyacınız olan şey olduğuna karar verdiniz? Neden 30 Teacher's Peeps değil? )) Sonuçta, geleceği kendiniz görmüyorsunuz ve hatalar var ... Peki neden 200'ünüz 30'undan daha iyi? ))
ZY Geleceğe gelince, hükümetin isteklerini görmezden gelmenin ne anlamı var? Eh, yüksek bir para birimine ihtiyacı yok ve kanca ya da sahtekarlıkla onu indirecek ... Ve bildiğiniz gibi yöntemler farklı - siyah, beyaz, kırmızı ...)) Bu arada, harrier ile benzer bir hikaye - peki, yüksek bir harrier'e ihtiyaçları yok;)
30 parasal bir yükümlülüktür - bir sözleşmedir ve eğer stopum 30 piptir. o zaman 60 pip. bir sonraki seviyeden ve partinin arttırılmasına gerek yok - bakın ve bulamayacaksınız.
(taahhüt yerine getirilecektir). Dansçılardan (ve jumperlardan) ne bilmek istersiniz?