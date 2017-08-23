FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 22

Yeni yorum
 
bağlantı
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 2119 - Категория: общее обсуждение
 
Ishim :
Affet beni ... Aptaldım, tartışmıyorum
Ama her şeyden tövbe ettim, inan bana!
Ben sendenim, inan bana, şimdi saklanmayacağım,
Ne bir kavga, kayıp kaybı gibi!
Beni bağışla, beni bağışla, lütfen beni bağışla
Kalpten küskünlüğü hemen bırakın!
 
Speculator :
bağlantı
Mui Ne.
 
stranger :
Mui Ne.
1.0785'e ulaşacak... ve büyüklerle tartışmayın
 
Speculator :
bağlantı
M1 sayılmaz.
 
Speculator :
1.0785'e ulaşacak... ve büyüklerle tartışmayın
Harika - O birdir!!!
 
new-rena :
M1 sayılmaz.
m1 en yüksek kategorideki sanattır
 
stranger :
Harika - O birdir!!!
Büyük'ün önünde eğiliyorum ve ondan bir örnek alıyorum!
 
Speculator :
1.0785'e ulaşacak... ve büyüklerle tartışmayın
1.0790 bekliyorum ama 1.0785'e ulaşamayabilirim. (piyasa açılış gecesi boş bir fiyat - euro veya Avustralya / yen - 30 pip ile bir tahmin yayınlayacağım)
 
Speculator :
m1 en yüksek kategorideki sanattır
TF'lerin yalnızca programlı olarak fiyatları grafiksel olarak göstermek için oluşturulduğunu henüz anlamadıysanız, taziyelerimi kabul edin.
1...151617181920212223242526272829...1996
Yeni yorum