FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 196

new-rena :
Bence, Sihirbaz ovuyor ... Çok garip)

Sadece iki gönderiyi sildim ... sen ve Zhenya okudunuz ve bu yeterli))) Gerisini kim ovuyor ... sanırım)))

 
gölgelik! Mesajları neden siliyorsun? Bize gizli bilgi bırakın)))
 
Vizard_ :
belki bırakmaya karar verdi?
 
new-rena :
Bunlar bağlamaz... HİM bağımlısı)))
 
Vizard_ :
Onun için böyle bir şey fark etmemiştim, o yüzden ter. Ona herhangi bir fikri için bir robot yazmasını teklif ettim - o da reddetti. bir şey doğru değil .... belki pamm başarısız oldu?
 
new-rena :
HIM için hiçbir şey kodlamaya çalışmayın...
Ve sonra endişelenecek bir şey olmayacak)))
 
stranger :

Bu cildi görüyor musun, Senseyushka?

Burası spekülatörlerin size satışlarını artırdığı yer ve siz, neşeli meleme ile bir koyun sürüsü gibi, onları geri satın alın, bunun için cezalandırılacaksınız )))))


nasıl ve ne?



teşekkür etmek!
 
vladds 2015.07.22 21:15 TR

 http://clusterdelta.com/volume#getvolume bu hindiyi indirmeyi denedi yani bir exe dosyası var mı? nasıl açılır?

Daha önce .ex4 varmış gibi görünüyor ama şimdi HZ var.
Kaynak gösterdiklerini sanmıyorum.
Ve kaynak yoksa hiçbir şekilde açamazsınız. Eh, kırmadığınız sürece)

Teşekkür ederim!
 
new-rena :
indirildi sorun yok
Ben de indirdim ama yayınlayamıyorum, internet yavaş, bir yere atın.
 
Vizard_ :

Sinek mantarından sonra HIM'e izin verildi ve yazdıklarını okudu)))
