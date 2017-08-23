FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 840
Şey, bilmiyorum, yapmayacağım. Altta, hala çabaladıkları seviyeler vardı, ama gitmeyecekler, bu yüzden böyle bir toparlanma beklemiyorum, ayrıca bugün zirvede de hiçbir şey yok.
TR 5468 - kontrol edin!
tr 5170 ama bugün değil
kesinlikle...
Bir kez daha, özellikle aptallar için - pound satın alma fiyatları Pazar günü belirtildi, satın almaların amacı da, "iyi pound", "al-sat", lütfen kaçının, taşımayın herhangi bir bilgi.
Ve kiraz yerine sadece kahkaha vardı
