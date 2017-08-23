FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 54
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fed, ECB ve diğer G6 merkez bankalarının matbaalarından çıkan para birimlerinin farklı para birimleri değil, tek bir para birimi olduğuna dair göstergeler var. Sonuçta , euro, ABD doları, İngiliz sterlini, yen, İsviçre frangı ve Kanada doları arasında istikrarlı döviz oranları varsa, bunlar artık farklı para birimleri değil, tek dünya para biriminin farklı modifikasyonlarıdır.
O zaman uzun ve orta vadede insanların nasıl ticaret yaptığını merak ediyorum...
Saçmalık.
Evgenia ilginç bağlantılar verdi, iplik yanıldı, bunun için bana ağaçkakan dedi, tartışmanın tüm sonucu bu, ticaretle ilgisi yok.
Ama Evgenia'nın verdiği şey ilginç -
http://www.iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/trunin_RVV_1-2015.pdf
http://m.fondsk.ru/news/2014/09/19/valjutnye-svopy-v-sovremennom-mire.-rozhdenie-globalnogo-valjutnogo-kartelja-ii-29553.html
Fed, ECB ve diğer G6 merkez bankalarının matbaalarından çıkan para birimlerinin farklı para birimleri değil, tek bir para birimi olduğuna dair göstergeler var. Ne de olsa, euro, ABD doları, İngiliz sterlini, yen, İsviçre frangı ve Kanada doları arasında istikrarlı döviz oranları varsa, bunlar artık farklı para birimleri değil, tek dünya para biriminin farklı modifikasyonlarıdır. .
Aslında hakkında birçok kez para birimlerinin seyrinde bir senkronizasyon olduğunu yazdım = ve bunun için zincir defalarca bana yemin etti,
bu, elbette, serin bir tüccar olarak ipliğin esasını düşürmez (ironi olmadan)
Her iki linke de baktım. Hadi kolaylaştıralım.
Avrupa'daki döviz bürolarında ne kadar ve ne kadara mal oluyor - böyle bir soru sordunuz mu? Cevap şu ki, iki ondalık basamak var ve farklı bankalarda farklı şekillerde, yüzlerce kişi dans ediyor ve güçlü bir şekilde. Bu nedenle forex bir oyundur ve buradaki kurallar neredeyse hiç kimse için anlaşılmaz, tahminler çok ama çok iyi şanslar. Beyninize bu konuda eziyet etmeyin, forex için boş. Forex spreadi bir şeydir (aslında bir cazibe), başka bir şey bir banka spreadidir - bizim 500'den 1000'e kadar puanımız ... Banka spreadi alış ve satış arasındaki farktır, Forex spreadi bir satış teklifidir. Ürpertici, değil mi? Peki, kaç yıldır insanlar şu soruyla kendilerine eziyet ediyorlar - nasıl kazanılır, cevabın çok basit olduğunu fark etmeden - mümkün değil! Bunun için özel olarak ayrılmış FX bölümünde, piyasanın döviz kurunu hareket ettirmek için çok paraya ihtiyacı var mı? Belli bir miktarda babo fırlatır (örneğin, Aralık 2016'da) ve kurs patladı ve sonra onu çıkardı - ve kurs tekrar patladı. Romantik)))
Basit bir şekilde cevap vereceğim.
Rusya Federasyonu Merkez Bankası dolar basmıyor ama rublenin düşmesini nasıl engelliyor?
Ruble karşılığında dolar satarak piyasaya girer .
Paraları nereden alıyor? Rezervlerinin bir kısmı, yeterli değilse, o zaman altın rezervlerinden veya bir tür istikrar fonundan. Ve bu "girişler" görülebilir.
Bu nedenle, Strange yöntemini (veya benzerini) kullanarak çapraz alım satım yapmak gerçekçi değildir (iyi veya çok kasvetli).
Ne de olsa, bazı ülkeler arası Audi / ruble'deki değişiklikler, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın Audi'yi ruble karşılığında satması nedeniyle değil, aynı çaprazın dolar üzerinden hesaplanması nedeniyle meydana geliyor.
Ve aynı şeyi takas etmeye çalışır, ÇİFT görevini karmaşık hale getirir (audi / dolar ve dolar / ruble'yi ayrı ayrı hesaplayın ve ardından audi / rubleyi bulun) ???
olanları özetleyeyim - sorular sordum - Evgenia dışında anlamlı bir şey almadım ... ama bir sürü mesaj aldım - stil
1) bunu sadece bir aptal bilmez
2) kazmaya başlıyorsunuz, ortaya çıkıyor - kendilerinin x'i bilmedikleri .. ve bildikleri tahıllar doğru değil
3) "peki biz anlatamayacak kadar tembeliz" arkasına saklandıkları belli olunca
gibi sorular
1) ECB döviz müdahalesi yapıyor mu (özellikle dolar karşılığında dolar alıyor) (Bence HAYIR, taraf EVET düşünüyor)
1a) şimdi euro düştüğünde - iplik ECB'nin onu desteklediğini düşünüyor
2) ECB'nin dolarları var mı?
3) MM duruşu birikiyor mu?
4) MM'ler piyasayı hareket ettiren en "akıllı-büyük para"dır
(bu soru, BCA'nın (hangi ipliğin sevdiği) etrafındaki materyalin bu varsayıma dayandığı gerçeğiyle motive edilir)
5) fiyatı X-pip ile hareket ettirmek için ne kadar hacim gerekiyor
eğer biri anladığını düşünüyorsa - dinlemek ilginç olacak - sadece gösteriş olmadan - gösterişle, "yoruldum", "googled" kelimeleri - git kendini becer,
İş yerinde patronlarım var - hepinizden daha çok Forex'te ve büyük Batı bankalarında çalıştı - açıklayamıyorlar,
bence kimse yapamaz
olanları özetleyeyim - sorular sordum - Evgenia dışında anlamlı bir şey almadım ... ama bir sürü mesaj aldım - stil..................
Harika bir film var - üç harfli "Gel ve Gör" - "CME". Nasıl bakmalı - Hemen hemen her şeyde ayrıntılı olarak daha yüksek bir gönderiye sahibim. Hemen söyleyeceğim, CME analizi için programı 3 ay boyunca yaptım ve bu tür sonuçlar parmaktan emilmedi. Bu nedenle, neredeyse hiç kimse bunu parmaklarda açıklayamaz, hesaplama orada hoo. Strange bu ellerle nasıl başa çıkıyor anlamıyorum. Belki başka bir şey kullanıyor ve adresinize zaten bir ninja hakkında bir şey koymuş.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/
eğer biri anladığını düşünüyorsa - dinlemek ilginç olacak - sadece gösteriş olmadan - gösterişle, "yoruldum", "googled" kelimeleri - git kendini becer,
İş yerinde patronlarım var - hepinizden daha çok Forex'te ve büyük Batı bankalarında çalıştı - açıklayamıyorlar,
bence kimse yapamaz
Harika bir film var - üç harfli "Gel ve Gör" - "CME". Nasıl bakmalı - Hemen hemen her şeyde ayrıntılı olarak daha yüksek bir gönderiye sahibim. Hemen söyleyeceğim, CME analizi için programı 3 ay boyunca yaptım ve bu tür sonuçlar parmaktan emilmedi.
Siyah beyaz sordum - "Her şeyi biliyorum ama bir şey söylemeyeceğim" veya "Bana bakın - her şey orada" tarzında aptalca yazılar yazanlar siktir gitsinler...
açıklayamam - yazma
ps
Rena, mm başına indirimin ne olduğuna bakmalısın - belki bunu yapabilirsin - MMVB bir enstrüman için mm başına ayda 20 bin dolar ödüyor - ve enstrümanlar çalışmıyor, diğerleri senden daha kötüsünü yapıyor, ha?))))
xrenfx onu raflara koyardı - ama orada değil).
Pekala, hiçbir şey yapman gerekecek...
Siyah beyaz sordum - "Her şeyi biliyorum ama hiçbir şey söylemeyeceğim" veya "Bana bak - her şey orada" tarzında aptalca yazılar yayınlıyorlar.
açıklayamam - yazma
Pekala, hiçbir şey yapman gerekecek...
Bardağıyla çalışıyor! Orman - sinek mantarı - cam.
İki yıldır ciltlere, vadeli işlemlere, seçeneklere girmeye çalışıyorum ama şu ana kadar tek bir görüş var! bok her şeydir! Hiçbir yerde ve hiç kimse! özellikle gerçek zamanlı olarak gerçek hacimleri ve siparişleri göstermeyeceksiniz! Krupnyak, pazardan gelebilir! herhangi bir zamanda!
Tüfek her şeydir! Amaca yönelik yanlış beyan ve yanlış yönlendirme.