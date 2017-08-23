FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 811

Yeni yorum
 
Nestradamus :
Hasta insanlara gülmek günahtır
Bırakın koğuşlarda otursunlar.
 
Sağlıklı hastalar peki bu hafta euroyu ne satıyoruz
 
Ishim :
Bırakın koğuşlarda otursunlar.
Evet, öyle bile durmuyor, dün çok fazla yığıldı... Tekerleğin kaldı mı??? Ve sonra Büyücü onun iyileşmesine izin vermez.
 
Nikolai Romanovskyi :
Sağlıklı hastalar peki bu hafta euroyu ne satıyoruz
Hey! İyi ruhlu adam! Geçenlerde almıştım, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum...
 
Ishim :
Bırakın koğuşlarda otursunlar.
Doktorunuz gibi. Mısır'da ve ne istersen oynamana izin veriyorum ...
Ama dikkat et. Bir firavun varsa ... nasıl onun cariyesi olmak zorunda kalmazsın)))
 
Nestradamus :
Evet, öyle bile durmuyor, dün çok fazla yığıldı... Tekerleğin kaldı mı??? Ve sonra Büyücü onun iyileşmesine izin vermez.
"Erkekler" haplara ihtiyaç duymaz ... henüz gerekli değil)))
 
new-rena :
Hey! İyi ruhlu adam! Geçenlerde almıştım, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum...
Evet sorun, belki de satma vakti gelmiştir.
 
Nikolai Romanovskyi :
Evet sorun, belki de satma vakti gelmiştir.
Beşincisi sorulmalıdır. Her şeyi biliyor (!!!) çünkü "SİZ" üzerinde Sahibi ile.)
 
Nikolai Romanovskyi :
Sağlıklı hastalar peki bu hafta euroyu ne satıyoruz
Merhaba, nereden satın alacağımı düşünürdüm, 1.12'ye daha yakın.
[Silindi]  
stranger :
Merhaba, nereden satın alacağımı düşünürdüm, 1.12'ye daha yakın.
Her zamanki gibi şaka yapıyorsun))) ... 1,12'nin altına düşeceğini kendin biliyorsun
1...804805806807808809810811812813814815816817818...1996
Yeni yorum