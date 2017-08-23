FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 811
Hasta insanlara gülmek günahtır
Bırakın koğuşlarda otursunlar.
Sağlıklı hastalar peki bu hafta euroyu ne satıyoruz
Ama dikkat et. Bir firavun varsa ... nasıl onun cariyesi olmak zorunda kalmazsın)))
Evet, öyle bile durmuyor, dün çok fazla yığıldı... Tekerleğin kaldı mı??? Ve sonra Büyücü onun iyileşmesine izin vermez.
Hey! İyi ruhlu adam! Geçenlerde almıştım, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum...
Evet sorun, belki de satma vakti gelmiştir.
Sağlıklı hastalar peki bu hafta euroyu ne satıyoruz
Merhaba, nereden satın alacağımı düşünürdüm, 1.12'ye daha yakın.