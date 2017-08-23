FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 198

tuma88 :
ve bak içinde ne var? İlginç.
Vlad'ın neden buna ihtiyaç duyduğu bilinmemekle birlikte.
Belki kafası karışmıştı - neden orada EXE'leri var da başka bir şey değil.

Teşekkür ederim!
içeride - kod, ancak MQL değil
 
Teşekkürler arkadaşlar, anladım. Bu tam olarak ex4, yazarken bir hata yaptım. Bu hindiyi kaydedip indirebileceğiniz bir bağlantı veren boş bir dosya (anladığım kadarıyla ücretli bir hindi)
 
iIDLERr :
Garip, sevgili ayını nasıl aldatacaksın? benim için 1.28 ** - uzun süre destek. Bu arada Yenka'yı her ne kadar yorgun olsam da satışta tutuyorum kaltak. Yolda demir parçaları shcha, burada ganimet yapmak için.
1.2830 destek olurken biz orada olacağız - bakacağım.
 
Profesyonel ızgaraya göre böyle bir düzen)

 
azfaraon :

Güzel gün ..

USD/CAD'de böyle sanırım

Trol forumuna biraz ara verdim ve bu çifti kendim keşfettim.
baktım
analiz edildi,
keçe.

Satma zamanının geldiğini söylemelerine rağmen.
Bana kalırsa, henüz çok erken.

Teşekkür ederim!
 
stranger :
VA'dan boşanma kokuyor)

Ne anlaşılmaz bir sonuç!

İşte temiz su çözümü!

 
tuma88 :
Profesyonel ızgaraya göre böyle bir düzen)

Otur, 2)

Teşekkür ederim)

spekülatör :

Ne anlaşılmaz bir sonuç!

İşte temiz su çözümü!

Burada anlaşılmaz olan şey, bir pislik, Öğretmenimiz, diskler, yorgunluk ve diğer Mui Ne gibi bir tür dalgalarla ortaya çıktı, diğerleri ise onları pratikte kullanmaya çalışıyor)))

Bir mağazada ucuz bir ürün arıyorsanız, dalgalara veya fiyat etiketine, bu malların depolardaki stoklarına ve üretim hacimlerine, bunlara olan talebe nereye bakacaksınız?

Bu yüzden bir düşünün)

 
tuma88 :
Profesyonel ızgaraya göre böyle bir düzen)

sanırım böyle

 

Avro olarak devamını bekliyorum, limit 1.111111111))

kulüp çizemem ama

Satıcıları bekleyeceğim.

not

boşluk olmazsa, elinden geldiğince.

stranger :


Burada anlaşılmaz olan şey, bir pislik, Öğretmenimiz, diskler, yorgunluk ve diğer Mui Ne gibi bir tür dalgalarla ortaya çıktı, diğerleri ise onları pratikte kullanmaya çalışıyor)))

Bir mağazada ucuz bir ürün arıyorsanız, dalgalara veya fiyat etiketine, bu malların depolardaki stoklarına ve üretim hacimlerine, bunlara olan talebe nereye bakacaksınız?

Bu yüzden bir düşünün)

Aynı şey ninjalar için de geçerli. RIPI başarılı bir şekilde para kaybediyordu ama kazanmıyordu. Ancak, ninjanın karlı olduğunu iddia etti. Sadece aldatma.
