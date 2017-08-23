FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 198
ve bak içinde ne var? İlginç.
Vlad'ın neden buna ihtiyaç duyduğu bilinmemekle birlikte.
Belki kafası karışmıştı - neden orada EXE'leri var da başka bir şey değil.
Teşekkür ederim!
Garip, sevgili ayını nasıl aldatacaksın? benim için 1.28 ** - uzun süre destek. Bu arada Yenka'yı her ne kadar yorgun olsam da satışta tutuyorum kaltak. Yolda demir parçaları shcha, burada ganimet yapmak için.
Güzel gün ..USD/CAD'de böyle sanırım
Trol forumuna biraz ara verdim ve bu çifti kendim keşfettim.
baktım
analiz edildi,
keçe.
Satma zamanının geldiğini söylemelerine rağmen.
Bana kalırsa, henüz çok erken.
Teşekkür ederim!
VA'dan boşanma kokuyor)
Ne anlaşılmaz bir sonuç!
İşte temiz su çözümü!
Profesyonel ızgaraya göre böyle bir düzen)
Otur, 2)
Teşekkür ederim)
Burada anlaşılmaz olan şey, bir pislik, Öğretmenimiz, diskler, yorgunluk ve diğer Mui Ne gibi bir tür dalgalarla ortaya çıktı, diğerleri ise onları pratikte kullanmaya çalışıyor)))
Bir mağazada ucuz bir ürün arıyorsanız, dalgalara veya fiyat etiketine, bu malların depolardaki stoklarına ve üretim hacimlerine, bunlara olan talebe nereye bakacaksınız?
Bu yüzden bir düşünün)
Profesyonel ızgaraya göre böyle bir düzen)
sanırım böyle
Avro olarak devamını bekliyorum, limit 1.111111111))
kulüp çizemem ama
Satıcıları bekleyeceğim.
not
boşluk olmazsa, elinden geldiğince.
