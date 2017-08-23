FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 489

Yeni yorum
 

kadıyı geri dönüşe kaldır...


[Silindi]  
Hepsi depoya yapılan kadu gezileriyle mi bitti? Şimdi satıcılar için gidin)))
 
azfaraon :
Hepsi depoya yapılan kadu gezileriyle mi bitti? Şimdi satıcılar için gidin)))
Kasaya dokunmayın. Dinlen, uyu. Şimdiye kadar hızlandı ve kenar düz.
[Silindi]  
vaz :
Kasaya dokunmayın. Dinlen, uyu. Şimdiye kadar hızlandı ve kenar düz.
Görünüşe göre işi yukarıda görünmüyor, ama burada üşüyor..
 
Lesorub :

bu doğru...


Sopalarla tartışmaya gerçekten korkuyorum ama 1.2968 yarın hiç çıkmayacak mı? Bu bir soru. :)
[Silindi]  
vaz :
Sopalarla tartışmaya gerçekten korkuyorum ama 1.2968 yarın hiç çıkmayacak mı? Bu bir soru. :)
Torbalarla çalışmak (hacimler), hiç kimse kazalardan bağışık değildir, ancak çubuklarla bir şey istiyorsunuz))) Aşırı durumlarda, depoda bir çubuk alın)))
 

DOLL uyurken atla..


 
azfaraon :
Hepsi depoya yapılan kadu gezileriyle mi bitti? Şimdi satıcılara gidiyoruz)))

Çocuklar gibi safsın, seni takip etti, al.

Bir pound sat, bir harrier satın al ve depoyu yenilemek için koş)

[Silindi]  
stranger :

Çocuklar gibi safsın, seni takip etti, al.

Bir pound sat, bir harrier satın al ve depoyu yenilemek için koş)

Burada hep böylesin... Sonra basit bir soru: "USD/CAD 1.3300'ü gösterirse, şapkanı yiyecek misin?"
 
azfaraon :
Burada hep böylesin... Sonra basit bir soru: "USD/CAD 1.3300'ü gösterirse, şapkanı yiyecek misin?"
O zaman şapkamı yiyecek,
ve sopayla konuş...
1...482483484485486487488489490491492493494495496...1996
Yeni yorum