FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1002

Yeni yorum
 
Ishim :
peki, görüyorsun, geldim .... (ve zamanım yok .... ve hanginizin tahmin ettiğini takip etmiyorum .. kimin daha önce yazdığını, girişi yayınlayabilirim ... - ama yapmıyorsunuz' buna ihtiyacım yok )
İhtiyacım yok ? Ya sen kimden bahsediyorsun
Sen Strange'e geçene kadar tahminlerini gerçekten bekledim. Ve bugün sizden tahminler bekliyorum, ama değiller (((

direk sorabilirmisin Ishim, Euro için bir tahmin çiz.

Teşekkür ederim!
 
Ishim :
peki, görüyorsun, geldim .... (ve zamanım yok .... ve hanginizin tahmin ettiğini takip etmiyorum .. daha önce kimin yazdığını, girişi yayınlayabilirim ... - ama yapmıyorsunuz' ihtiyacım yok)
Ey Kudretli Olan, sözlerin her zamanki gibi hikmetli, hepimiz SENİ onurlandırıyoruz....
 

Yavaş yavaş francoizme gireceğim:

 
Eurosti'nin satışıyla yanılmış olduğumu düşünüyorum.
Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
Eurosti'nin satışı ile yanılmış olduğumu düşünüyorum.
Teşekkür ederim!

ve boşuna...

TP1291'im var, sonra hücreyi izliyorum

 

harrier kar etti...

 

Vladimir Jirinovski :

 Eurosti'nin satışıyla yanılmış olduğumu düşünüyorum.
Teşekkür ederim!

Lesorub :

ve boşuna...

TP1291'im var, sonra hücreyi izliyorum

1.1420 belki (önceki tahminden).
Yine de lokomotifin önüne geçmek istemiyorum ama bir şekilde yine bir hata yaptım.

Erken yerleşmeye başladım.
Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
1.1420 belki (önceki tahminden).
Yine de lokomotifin önüne geçmek istemiyorum ama bir şekilde yine bir hata yaptım.

Erken yerleşmeye başladım.
Teşekkür ederim!

Boo'dayken euro hala yükseliyor, ancak HÜCRE saat 4'te, TR1089'da kalıyor !!!

 
Lesorub :

yükselişteyken, euro hala yükseliyor , ancak HÜCRE saat 4'te, TR1089'da kalıyor !!!

bu doğru. Cuma gününün yükseği 1.1315'in güncellenmesi gerekiyor.
1.1090 aylık opsiyon satırlarında. Genel olarak benim için biraz karanlık.
Teşekkür ederim!
 
Odur! Euro için tahmininiz nedir?
Teşekkür ederim!
1...9959969979989991000100110021003100410051006100710081009...1996
Yeni yorum