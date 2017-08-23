FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1002
peki, görüyorsun, geldim .... (ve zamanım yok .... ve hanginizin tahmin ettiğini takip etmiyorum .. kimin daha önce yazdığını, girişi yayınlayabilirim ... - ama yapmıyorsunuz' buna ihtiyacım yok )
Sen Strange'e geçene kadar tahminlerini gerçekten bekledim. Ve bugün sizden tahminler bekliyorum, ama değiller (((
direk sorabilirmisin Ishim, Euro için bir tahmin çiz.
Yavaş yavaş francoizme gireceğim:
Eurosti'nin satışı ile yanılmış olduğumu düşünüyorum.
ve boşuna...
TP1291'im var, sonra hücreyi izliyorum
harrier kar etti...
Vladimir Jirinovski :
Eurosti'nin satışıyla yanılmış olduğumu düşünüyorum.
Lesorub :
ve boşuna...
TP1291'im var, sonra hücreyi izliyorum
Yine de lokomotifin önüne geçmek istemiyorum ama bir şekilde yine bir hata yaptım.
Erken yerleşmeye başladım.
1.1420 belki (önceki tahminden).
Boo'dayken euro hala yükseliyor, ancak HÜCRE saat 4'te, TR1089'da kalıyor !!!
yükselişteyken, euro hala yükseliyor , ancak HÜCRE saat 4'te, TR1089'da kalıyor !!!
1.1090 aylık opsiyon satırlarında. Genel olarak benim için biraz karanlık.
