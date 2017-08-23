FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 71
komik, ama bebeğin bariz bağlantılara ihtiyacı yok. bir evrak çantasında benzinli patatesleri var. ve ganimeti ne keseceği konusunda ona aldırmayın.
Ben şahsen tüm bunlar umurumda değil ... bazen toplamda kaç patates satıldığını merak ediyorum
şehirde ... ve bir pazarda değil ... arka sokakta ... böyle bir zamanda ... ama kimse demiyor)))
yani fiyat 12 13 14 olduğunda - ondan alıyorlar - bu kırmızıda olduğu anlamına geliyor - 12 13'te sattı ve fiyat zaten 14 ....
Saçmalık!!!
MM aynı anda 2 tarafta olmalıdır. Ve patates pazarı burada tamamen uygun değil. Patates pazarında fiziksel olarak yalnızca satıcılar bulunur. Ve uygulamaları tezgahta. Alıcıların fiyatını kimse bilmiyor. Ticaretin başlangıcına kadar. Ama zaten bir açık artırma gibi görünüyor.
Örneğinizden - MM 2 sipariş almalıydı - 10'da satış ve 9'da satın alma için !!! MM, herhangi bir zamanda, kendisinden veya limit emri veren başka bir MM'den alım veya satım yapmak zorunda değildir! Bazı insanların düşündüğü gibi, fiyatı hareket ettirmeniz gerekiyorsa, bunu yapmak mantıklıdır. Ama bu başka bir operadan. Diğer insanların yaptığı da bu.
Fiyat, ancak gerçek bir satıcı/alıcı piyasaya girdikten sonra herhangi bir yönde hareket edecektir.
ZY Bu, poşetleri yuvarlamanız için değil (patatesli)
Peki, aynı zamanda birinin 13,14,15'te satmadığını kim söyledi ?
evet, bu Flash erkekleri (hızlı çocuklar) - hakkında size yazdığım kitapla aynı, https://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Boys:_%D0%92%D1%8B%D1%81 %D0%BE %D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1 %80%D0 %B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BE %D0%BB %D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
Peki, aynı zamanda birinin 13,14,15'te satmadığını kim söyledi?
peki, bir keresinde ondan 15'e satın alırlarsa ve 14'e satın alırsa - bu onun ideali -
mm'nin anlamı, piyasa manipülasyonunda değil, yayılmadaki kazançtır
ama fiyatın yükseldiği bir durum hayal ederseniz - herkes sadece satın alıyor - yutturmaca - kimse satmıyor
sonra mm kayıp
Danila ve ben de burada anladım ki:
limit ve stop arasındaki farkı görüyor musunuz?
muhtemelen öyledir - stop piyasaya göre yapılır ve limit stop belirli bir yerdedir
Sağ ?
bu, birinin XXX üzerinde BÜYÜK bir limiti varsa, fiyatın yükselmesine izin vermeyeceği, ancak fiyatın onun yanında istediğiniz kadar dalgalanabileceği anlamına gelir,
ve eğer durak XXX'de BÜYÜK ise, o zaman fiyat hemen çökecektir - çünkü tüm hacim piyasaya düşecek ve hepsi yenene kadar bardağı yiyecektir.
