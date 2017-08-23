FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 71

iIDLERr :
komik, ama bebeğin bariz bağlantılara ihtiyacı yok. bir evrak çantasında benzinli patatesleri var. ve ganimeti ne keseceği konusunda ona aldırmayın.
Açık ve gösterilmeyecek ... aka Bebekler)))
Ben şahsen tüm bunlar umurumda değil ... bazen toplamda kaç patates satıldığını merak ediyorum
şehirde ... ve bir pazarda değil ... arka sokakta ... böyle bir zamanda ... ama kimse demiyor)))
 
Vizard_ :
Çiçekler solmuş...
Düşüyor... tohumlar düşüyor...
Gözyaşları gibi...

Ah, yanlış... hoku umut getirir.

Çiçekler solmuş olsa da

Toprak onların tohumlarını alacak...

Yarın kar!

 
Zogman :

yani fiyat 12 13 14 olduğunda - ondan alıyorlar - bu kırmızıda olduğu anlamına geliyor - 12 13'te sattı ve fiyat zaten 14 ....

Peki, aynı zamanda birinin 13,14,15'te satmadığını kim söyledi?
 
GopFX __ :
Saçmalık!!!

MM aynı anda 2 tarafta olmalıdır. Ve patates pazarı burada tamamen uygun değil. Patates pazarında fiziksel olarak yalnızca satıcılar bulunur. Ve uygulamaları tezgahta. Alıcıların fiyatını kimse bilmiyor. Ticaretin başlangıcına kadar. Ama zaten bir açık artırma gibi görünüyor.
Örneğinizden - MM 2 sipariş almalıydı - 10'da satış ve 9'da satın alma için !!! MM, herhangi bir zamanda, kendisinden veya limit emri veren başka bir MM'den alım veya satım yapmak zorunda değildir! Bazı insanların düşündüğü gibi, fiyatı hareket ettirmeniz gerekiyorsa, bunu yapmak mantıklıdır. Ama bu başka bir operadan. Diğer insanların yaptığı da bu.
Fiyat, ancak gerçek bir satıcı/alıcı piyasaya girdikten sonra herhangi bir yönde hareket edecektir.

ZY Bu, poşetleri yuvarlamanız için değil (patatesli)
Anlamadın mı?
 
GopFX __ :
Peki, aynı zamanda birinin 13,14,15'te satmadığını kim söyledi ?
İ)))
 
Zogman :

evet, bu Flash erkekleri (hızlı çocuklar) - hakkında size yazdığım kitapla aynı, https://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Boys:_%D0%92%D1%8B%D1%81 %D0%BE %D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1 %80%D0 %B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BE %D0%BB %D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82

Bodek'i hatırladım mı? Yaşlanıyorum))
 
GopFX __ :
Peki, aynı zamanda birinin 13,14,15'te satmadığını kim söyledi?

peki, bir keresinde ondan 15'e satın alırlarsa ve 14'e satın alırsa - bu onun ideali -

mm'nin anlamı, piyasa manipülasyonunda değil, yayılmadaki kazançtır

ama fiyatın yükseldiği bir durum hayal ederseniz - herkes sadece satın alıyor - yutturmaca - kimse satmıyor

sonra mm kayıp

 
iIDLERr :

Ah, yanlış... hoku umut getirir.

Çiçekler solmuş olsa da

Toprak onların tohumlarını alacak...

Yarın kar!

Yağmur damlaları.
Sessizlik...
Tohumlar şişer...
 

Danila ve ben de burada anladım ki:

limit ve stop arasındaki farkı görüyor musunuz?

muhtemelen öyledir - stop piyasaya göre yapılır ve limit stop belirli bir yerdedir

Sağ ?

bu, birinin XXX üzerinde BÜYÜK bir limiti varsa, fiyatın yükselmesine izin vermeyeceği, ancak fiyatın onun yanında istediğiniz kadar dalgalanabileceği anlamına gelir,

ve eğer durak XXX'de BÜYÜK ise, o zaman fiyat hemen çökecektir - çünkü tüm hacim piyasaya düşecek ve hepsi yenene kadar bardağı yiyecektir.

 
Vizard_ :
Yağmur damlaları.
Sessizlik...
Tohumlar şişer...
Büyücü, bütün gün 2 * 2'yi nasıl tartışırsın ve anlamazsın?)))
