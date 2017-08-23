FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 382
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yakında tıka basa dolu vagonlarda euro satıcıları olacak???
Ayakta durmaktan yoruldum...
Teşekkür ederim!
Kafalarında ne olduğunu nereden bileyim, hala dokunmadılar))))
İnanın bana ayda %100 çok fazla değil, 20 Haziran'dan beri at kuyruğu ile +%200'üm var)
Her şeyin kapalı olmasına izin verin, geçmiş, siparişler, hisse senedi grafiği, düşüş ve işlem sayısı ile ilgileniyorum...
Diyelim ki: Sohbete katılmadan önce erikler vardı ama şimdi, sohbette 2 ay kaldıktan sonra sadece +++... Ve izleyerek gösteriniz...
Bunu gördüğümde haftada 5 dolar pişman olmayacağım...
Kafalarında ne olduğunu nereden bileyim, hala dokunmadılar))))
İnanın bana ayda %100 çok fazla değil, 20 Haziran'dan beri at kuyruğu ile +%200'üm var )
centilmenler Kulübü)
PS)))))) ama sohbetimde ... böyle kızlar)))))
centilmenler Kulübü)
PS)))))) ama sohbetimde ... böyle kızlar)))))
Bugün bir şey, özel bir gün değil - sıkıcı)
Teşekkür ederim!
sohbette ilk olacaksın))))) - uçmayan hava.
Yaşlı adamın açtığı bir şey iyi değil
Aptal, git Myth'i ayaklarına vur, operasyonda onu öp ve bunu yaparken SİZE en azından bir şeyler öğretmesini isteyin)))
cehenneme git
PS ))))) görünüşe göre ayılar 12001 sözleşme sattı)))))))))))))) PS )) sen bir palyaçosun - her şey için %100 evet evet!
muhtemelen her şey yarın olacak)))
Teşekkür ederim!
cehenneme git
PS ))))) görünüşe göre ayılar 12001 sözleşme sattı)))))))))))))) PS )) sen bir palyaçosun - her şey için %100 evet evet!
ekstralar (aldatmaca ve Kolyan ile tanışma) zaten başlıyor)
Yaşlı adamın açtığı bir şey iyi değil