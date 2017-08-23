FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 261
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Audi Nepadetsky'de 70'in altındaki her şeyi sattılar)
Moronların %95'i, bu konuda hiçbir şey yapamam, bunlar istatistikler.
Önceden sonrasını ayırt etmiyorlar ya da belki de kelimenin anlamını bilmiyorlar, tek kelimeyle moronlar.
Dünkü anlaşma nereye gitti?
Dünkü anlaşma nereye gitti?
kendi kendini imha eden...
http://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0
forexman bir istisnadır. Yani, sözlerinize bakılırsa, Audi 0.7 akıllıları hiçbir durumda beklemiyor mu? ))
euro ve pound için anlaşma yok - girişleri bekleyeceğim. (kısa vadeli vektörler - güvenilmez (değişken) sürekli korunmalıdır)
Bugün - vektör.
hayal kurmaktan korkuyorum...
Yarın ne olacak...
Dünden önceki gün - sözleşmeler.
Bugün - vektör.
hayal kurmaktan korkuyorum...
Yarın ne olacak...
Dünden önceki gün - sözleşmeler.
Bugün - vektör.
hayal kurmaktan korkuyorum...
Yarın ne olacak...