stranger :
Audi Nepadetsky'de 70'in altındaki her şeyi sattılar)
evet? .... hmm ... =)) iyi, tamam .. ellerinde bayraklar ...
 
stranger :

Moronların %95'i, bu konuda hiçbir şey yapamam, bunlar istatistikler.

Önceden sonrasını ayırt etmiyorlar ya da belki de kelimenin anlamını bilmiyorlar, tek kelimeyle moronlar.

 
Ishim :
Sensei, onlarla birliktesin)))) %95
 

Dünkü anlaşma nereye gitti?

 
Speculator :

Dünkü anlaşma nereye gitti?

aslan yedi
 

kendi kendini imha eden...

http://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0

 
2 saattir forumu okumadım - mantıklı bir şeyler yazacağını düşündüm - cehennem - sadece dibiller ve ornitorenkler hakkında kargaşa çok fazla uh

forexman bir istisnadır. Yani, sözlerinize bakılırsa, Audi 0.7 akıllıları hiçbir durumda beklemiyor mu? ))
 
Ishim :
euro ve pound için anlaşma yok - girişleri bekleyeceğim. (kısa vadeli vektörler - güvenilmez (değişken) sürekli korunmalıdır)
Dünden önceki gün - sözleşmeler.
Bugün - vektör.
hayal kurmaktan korkuyorum...
Yarın ne olacak...
 
Vizard_ :
Dünden önceki gün - sözleşmeler.
Bugün - vektör.
hayal kurmaktan korkuyorum...
Yarın ne olacak...
Ve yarın dünün aynısı olacak. ;)
 
Vizard_ :
Dünden önceki gün - sözleşmeler.
Bugün - vektör.
hayal kurmaktan korkuyorum...
Yarın ne olacak...
Buhara...
