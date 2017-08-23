FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 228

Nikolai Romanovskyi :
Satışta takılıyorum, neşeli bir günün çizginin dışında olduğunu söylüyorum
ayy ben seni kuzeyle karıştırdım)
avatara baktı.

Az önce tükendim, sattığınız anda ucuza satıldı)


Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
Öyleyse kim tartışıyor, yavru kaçırdı, ısı)). Deniz, kızlar, plaj, dikkat dağıtın))
 
stranger :
Pound için teşekkürler!

Bu benim favori sürtük çiftim olmasa da sinyali kullandım.
pako :

Kıbrıs'ta yaşadığını söyledi ve tekrar sordu.

Yapabilirim ve kandırıldım) belki Girit'te

Kıbrıs'ta değil =) ama anakarada Yunanistan'da yaşıyor. Daha doğrusu orada bir ev kiralıyor. ve dünyanın her yerinde yaşıyor =)
 
Ishim :

Teşekkürler dede....

pound daha zor çıktı ((( euro, mevcut 1.5560 TP 1.5615'ten satın alındı ; yazar kasadan ayrılmadan, satış limiti 1.5620 TP 1.5580 (duraklar her yerde 35 pip)

Ben kilo yapmıyorum.
Profesyonel ızgarada özel olarak pip! bana en mantıklı gelen o.
teşekkür etmek!
 
tuma88 :
Ben kilo yapmıyorum.
Profesyonel ızgarada özel olarak pip! bana en mantıklı gelen o.
teşekkür etmek!
Gelmiş geçmiş en huzursuz çift. Tuma, sen bir canavarsın)
 

http://take-profit.org/banksfull.php

Bloomberg'de olanla örtüştüğünü söylüyorlar, tüm işlemler söylenmiyor, sadece bankaların onlar hakkında bilmek istedikleri söyleniyor...

"onlar söylüyor"...

GopFX __ :
Kum havuzundaki büyücü paskalya pastaları yaptı
Çin borsası çöktü
üç - üç buçuk Şanghay kompozitini dört gözle bekliyor.
 
stranger :
Eidler, yani paranın satıldığına mı inanıyorsun?)
Garip, soruyu anlamadım. Bence sıkı amcaların şortları kapatılmalı. o zaman 0.8 alacak, daha az değil. Açıkça oynamamanız uzun vadeli. ve bunu ortasında yapamam. pip!
 

http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders

euro şort zaten iki kez düştü

