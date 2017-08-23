FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 33
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım - teorinin test edilmesi, hesaplanması, beyin yıkanması gerekiyor ...
Ve neden "yine geç kaldın"? Hep geç mi kalırım?
Neyi anladın? Çizgilerinizdeki hareket kalıpları hakkında belkotanie'niz? Nasıl yapıldığını biliyorum, anlıyorum, o yüzden diyorum ki - Mui Ne. Neden biri bir başkasının girdilerine ihtiyaç duysun, kimseyi ilgilendirmiyor, MT çizelgeleri ve onlara çizdiğiniz şeyler hakkında değil, piyasa hakkında bir şeyler söylüyorsunuz, zevkle dinleyeceğim, ancak Mui Ne'de mizah var. .
Ana şeyi anlamıyorsun - sana yazmıyorum. Spekülatörün 5 dalgası var ve onu sadece gerçekleştiğinde görüyorum - düzeltme seviyelerim var - o zaman insanlar kimde ne varsa onu yakalayacaklar .... skalpörler, pipserler.
Ve bir tane daha var - ilgilenmiyorum. Yani pipers bu başlıkta iletişim kuramaz mı? bilginiz ve onayınız olmadan? Bu senin ipliğin mi?
Kendi iş parçacığınızı başlatın ve orada koşulları belirleyin.
Barabashkin hemen gelecek ve resimleri nasıl doğru ekleyeceğinizi söyleyecek)
Teşekkürler canım!! Ekranınıza baktığımda, sonunda otomatik maskeler için nasıl destek ve direnç seviyeleri çizileceğini anladım. böyle ilham aldı, senin ekranındandı.
2005'te 6 kişi bu konuyu boşluklarla ovmaya devam etti, tüm bunları Google'da aramak tekerleği yeniden icat etmekten daha kolay.
Göbek anında böyle bir seviyeyi kırmak için parada çözülecek)) önce bir düzeltme yapmalıyız ve sonra göreceğiz
Ana şeyi anlamıyorsun - sana yazmıyorum. Spekülatörün 5 dalgası var ve onu sadece gerçekleştiğinde görüyorum - düzeltme seviyelerim var - o zaman insanlar kimde ne varsa onu yakalayacaklar .... skalpörler, pipserler.
Ve bir tane daha var - ilgilenmiyorum. Yani pipers bu başlıkta iletişim kuramaz mı? bilginiz ve onayınız olmadan? Bu senin ipliğin mi?
Kendi iş parçacığınızı başlatın ve orada koşulları belirleyin.
Yani evet)
Ama bu değil. Çizgili "süper ts"lerinizi zaten çektiniz, altıncı pamm'ı üzerlerine döküyorsunuz, henüz anlamadınız mı?
...
Kendi iş parçacığınızı başlatın ve orada koşulları belirleyin.
Bu yüzden konuyu açtı. Konudaki ilk mesaja bakın. )))
Bu yüzden konuyu açtı. Konudaki ilk mesaja bakın. )))