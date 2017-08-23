FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 33

-Aleks- :

Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım - teorinin test edilmesi, hesaplanması, beyin yıkanması gerekiyor ...

Ve neden "yine geç kaldın"? Hep geç mi kalırım?

2005'te 6 kişi bu konuyu boşluklarla ovmaya devam etti, tüm bunları Google'da aramak tekerleği yeniden icat etmekten daha kolay.
 
stranger :
Neyi anladın? Çizgilerinizdeki hareket kalıpları hakkında belkotanie'niz? Nasıl yapıldığını biliyorum, anlıyorum, o yüzden diyorum ki - Mui Ne. Neden biri bir başkasının girdilerine ihtiyaç duysun, kimseyi ilgilendirmiyor, MT çizelgeleri ve onlara çizdiğiniz şeyler hakkında değil, piyasa hakkında bir şeyler söylüyorsunuz, zevkle dinleyeceğim, ancak Mui Ne'de mizah var. .

Ana şeyi anlamıyorsun - sana yazmıyorum. Spekülatörün 5 dalgası var ve onu sadece gerçekleştiğinde görüyorum - düzeltme seviyelerim var - o zaman insanlar kimde ne varsa onu yakalayacaklar .... skalpörler, pipserler.

Ve bir tane daha var - ilgilenmiyorum. Yani pipers bu başlıkta iletişim kuramaz mı? bilginiz ve onayınız olmadan? Bu senin ipliğin mi?

Kendi iş parçacığınızı başlatın ve orada koşulları belirleyin.

 
stranger :
Barabashkin hemen gelecek ve resimleri nasıl doğru ekleyeceğinizi söyleyecek)
Bir iPhone ile başka türlü yapamam (
 
new-rena :
Teşekkürler canım!! Ekranınıza baktığımda, sonunda otomatik maskeler için nasıl destek ve direnç seviyeleri çizileceğini anladım. böyle ilham aldı, senin ekranındandı.
Göbek anında böyle bir seviyeyi kırmak için parada çözülecek)) önce bir düzeltme yapmalıyız ve sonra göreceğiz
 
Ishim :
2005'te 6 kişi bu konuyu boşluklarla ovmaya devam etti, tüm bunları Google'da aramak tekerleği yeniden icat etmekten daha kolay.
Daha kolay, ama daha ilginç değil :)
 
Nikolai Romanovskyi :
Göbek anında böyle bir seviyeyi kırmak için parada çözülecek)) önce bir düzeltme yapmalıyız ve sonra göreceğiz
evet tartışmıyorum. sadece destek ve direnç seviyelerinin göstergesini yazmak istiyorum)
 
Ishim :

Ana şeyi anlamıyorsun - sana yazmıyorum. Spekülatörün 5 dalgası var ve onu sadece gerçekleştiğinde görüyorum - düzeltme seviyelerim var - o zaman insanlar kimde ne varsa onu yakalayacaklar .... skalpörler, pipserler.

Ve bir tane daha var - ilgilenmiyorum. Yani pipers bu başlıkta iletişim kuramaz mı? bilginiz ve onayınız olmadan? Bu senin ipliğin mi?

Kendi iş parçacığınızı başlatın ve orada koşulları belirleyin.

Yani evet)


Ama bu değil. Çizgili "süper ts"lerinizi zaten çektiniz, altıncı pamm'ı üzerlerine döküyorsunuz, henüz anlamadınız mı?

 
Ishim :

Kendi iş parçacığınızı başlatın ve orada koşulları belirleyin.

Bu yüzden konuyu açtı. Konudaki ilk mesaja bakın. )))

 
stranger :
Belki eğri düştüğünde yükselenin kâr olduğunu düşünüyor. Sonra pozisyon açmak için para kalmayınca alnına vurur ve "Aman! Yine batırdım!" diye haykırır. Ve her şeye yeniden başlar. )))
 
Anatoli Kazharski :

Bu yüzden konuyu açtı. Konudaki ilk mesaja bakın. )))

Herkese açık bir konu açar, Stranger's açar ve herkes sadece yemeği hakkında konuşurdu.
