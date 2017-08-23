FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 75

Ishim :
Ben Senya değilim vatandaş, yanılıyorsun.
Meni, sss, amnezi veya skleroz musunuz?
 
Ishim :
Kim ?)))
Bu oyunu beğendim...
 
Ishim :
hayır beyler siz palyaçolar - yabancı :, Vizard ! palyaçolar, troller - evet, sadece iki.
Ah...Sensei! Bizi övdün! Teşekkürler!))))))) Bebek hakkında konuşalım!
 
Ishim :
Evet, biz palyaçoyuz ve kendimizi iyi hissediyoruz
 
Ishim :
Bize Bebek'ten bahset ... hadi yanalım ... devam ... sadece pembe olanları yeme ...)))


 
Ishim :
sonunda geldi))))) (size kalmış)
Böylece aklıma geldi ve nasıl kullanılacağı, ama sizin için 8 yıl boyunca tireler dışında bana ulaşmadı))))))))))))))))))))
 
Ishim :
Ben Sensei değilim, yanılıyorsunuz vatandaş . (arabaların arasında ne biçim dolanma, gelip anlatacak)
Evet, zaten aldınız ... yakında hapları yiyin ... aksi takdirde guguk kuşunu daha da ileri götürür)))
 
Vizard_ :

Pembe hemen seçilmeliydi, peşinden şiddet görüyor...
 
Ishim :
yani haplarını bir kutuya koyarsan asla iyileşemezsin!
Yeşil olanı kabul ettim ... tamam .. mavi olanı deneyelim)))
 
Ishim :

Hacimlerin hareketin yakıtı olduğunu hemen söyledim! (ya da değil mi dersiniz?), tebrikler, test etmeye başlayın! , Ben diğer kalıpları temel alıyorum - test etmeye başladım. 8 yıl! - yarı zamanlı olarak ortadan kaybolmaları iyi))))), bu süre zarfında ne oldu - "tükenme" mm ilkesidir; "absorpsiyon" tam teşekküllü bir TS'dir (zıt olanlarla duraklama olmadan), D1 + absorpsiyonunun daha da iyi olacağını tahmin eder.

Duraklı m1'in son gelişimi testtir, duraklı m15 veya "tükenme" henüz teste bile başlamamıştır.

Yakın gelecekte Icarus'un piyasaya sürülmesini beklemeli miyiz?)))
