FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 928

Yeni yorum
 
vaz :
Ne kadar naziksin. kışı beklemek lazım :)

Renka havalı bir adam).

Teşekkür ederim!

 
new-rena :
evet uçacak.

Sanırım öyle)

1.1070 henüz bu döngüde olmayacak.

Nasılsa sabırsızlıkla beklemiyorum.



 
Владимир Жириновский :

Odur,

geçelim mi

Voronej bölgesinde dinleniyorum, Voronej'den geçeceğim .

Bana disklerden bahset. İlginç.

Gerek yok.Birçok kulak (PM'de de).


Teşekkür ederim!

sizin için anlaşılabilir bir şeye ihtiyacınız var ve mutlaka Voronej'de değil. (zaten disklerden bahsetmiştim)
 
Ishim :
sizin için anlaşılabilir bir şeye ihtiyacınız var ve mutlaka Voronej'de değil. (zaten disklerden bahsetmiştim)

((((((



1.1144 disklerden tahmin mi?

1.170 tahmin etmiştim https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page785#comment_1896066 ama bir değişiklik oldu.

Senin seviyen benim seviyemin altında.

Tahminlerimi geliştirmek istiyorum.

Teşekkür ederim!

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение)
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение)
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение). - Страница 785 - Категория: общее обсуждение
 
Владимир Жириновский :

((((((



1.1144 disklerden tahmin mi?

1.170 tahmin etmiştim https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page785#comment_1896066 ama bir değişiklik oldu.

Senin seviyen benim seviyemin altında.

Tahminlerimi geliştirmek istiyorum.

Teşekkür ederim!

hayır, her şeyi bırakıp Voronezh'e gideceğim. (1.11 .. bu saçmalık, oyun bitti. Normal tahmin bir satın alma içindi - iptal edildi, iyi 3 tahmin bekliyorum, muhtemelen düzeltici tahminler - aksi takdirde tüm parametreleri revize etmek gerekecek)
 
Владимир Жириновский :

Sanırım öyle)

1.1070 henüz bu döngüde olmayacak.

Nasılsa sabırsızlıkla beklemiyorum.

Ancak burada koptum.
 
Ishim :
hayır, her şeyi bırakıp Voronezh'e gideceğim. (1.11 .. bu saçmalık, oyun bitti. Normal tahmin satın almak içindi - iptal edildi, iyi 3 tahmin bekliyorum, muhtemelen düzeltici tahminler - aksi takdirde tüm parametreleri revize etmek gerekecek)
Eh, şimdi), Ishimka zaten bir yıldız oldu, bu yüzden sana kim soracak, seni bükecekler ve seni Lizyukov Caddesi'ne götürecekler :)
 
navigator.mt5 :
Eh, şimdi), Ishimka zaten bir yıldız oldu, bu yüzden sana kim soracak, seni bükecekler ve seni Lizyukov Caddesi'ne götürecekler :)
yani Yıldızınız tutuklu ((((, yani egzersiz yapıyorum .... ))))
 
Ishim :
yani Yıldızınız tutuklu ((((, yani egzersiz yapıyorum .... ))))
Hayır, tahminleri kullanmıyorum, karşılaştırdığım spor ilgileri için robotlar, yarı otomatik

 
new-rena :
Ancak burada koptum.


bekleyin, sonuç çıkarmak için çok erken)))

Eğer aşarsa (tahminden), o zaman koptuğunu söylersin.

Bu arada, profurset yerinde.


Teşekkür ederim!

1...921922923924925926927928929930931932933934935...1996
Yeni yorum