FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 928
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne kadar naziksin. kışı beklemek lazım :)
Renka havalı bir adam).
Teşekkür ederim!
evet uçacak.
Sanırım öyle)
1.1070 henüz bu döngüde olmayacak.
Nasılsa sabırsızlıkla beklemiyorum.
Odur,
geçelim mi
Voronej bölgesinde dinleniyorum, Voronej'den geçeceğim .
Bana disklerden bahset. İlginç.
Gerek yok.Birçok kulak (PM'de de).
Teşekkür ederim!
sizin için anlaşılabilir bir şeye ihtiyacınız var ve mutlaka Voronej'de değil. (zaten disklerden bahsetmiştim)
((((((
1.1144 disklerden tahmin mi?
1.170 tahmin etmiştim https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page785#comment_1896066 ama bir değişiklik oldu.
Senin seviyen benim seviyemin altında.
Tahminlerimi geliştirmek istiyorum.
Teşekkür ederim!
((((((
1.1144 disklerden tahmin mi?
1.170 tahmin etmiştim https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page785#comment_1896066 ama bir değişiklik oldu.
Senin seviyen benim seviyemin altında.
Tahminlerimi geliştirmek istiyorum.
Teşekkür ederim!
Sanırım öyle)
1.1070 henüz bu döngüde olmayacak.
Nasılsa sabırsızlıkla beklemiyorum.
hayır, her şeyi bırakıp Voronezh'e gideceğim. (1.11 .. bu saçmalık, oyun bitti. Normal tahmin satın almak içindi - iptal edildi, iyi 3 tahmin bekliyorum, muhtemelen düzeltici tahminler - aksi takdirde tüm parametreleri revize etmek gerekecek)
Eh, şimdi), Ishimka zaten bir yıldız oldu, bu yüzden sana kim soracak, seni bükecekler ve seni Lizyukov Caddesi'ne götürecekler :)
yani Yıldızınız tutuklu ((((, yani egzersiz yapıyorum .... ))))
Ancak burada koptum.
bekleyin, sonuç çıkarmak için çok erken)))
Eğer aşarsa (tahminden), o zaman koptuğunu söylersin.
Bu arada, profurset yerinde.
Teşekkür ederim!