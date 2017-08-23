FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 161

Anatoli Kazharski :
İlk kategori karbonatsız. )
Bakın şimdi gençler nasıl korkacaklar)
 
stranger :
Bakın şimdi gençler nasıl korkacak sterlin)

Zamanı geldi, zamanı geldi. Daire zaten oldukça yorgun... //Uzun pozisyonlara alışmak zor ama yine de en iyi seçenek.

Tolyan ayrıca ayı 1.27'ye tavsiye etti. Elbette cezbedici, ancak muhtemelen beklemeniz ve flatik'in geçip geçmeyeceğini görmeniz gerekiyor.

 
stranger :
yeni-rena :

Tolyan ayrıca ayı 1.27'ye tavsiye etti. Elbette cezbedici, ama muhtemelen flatik'i beklemeniz gerekiyor.

Ben kimseye tavsiye etmedim. İsterseniz satın alabilirsiniz. Yüksekleri güncellemeyi dışlamıyorum. Ama umurumda değil. ;)

 
Anatoli Kazharski :

Haydi )
 
new-rena :
Haydi )

Nasihat değildi. Ama isterseniz bu formda da alabilirsiniz. ;)

İnsanlar çıldırdığı için tavsiye vermiyorum. )))

 
Anatoli Kazharski :

Hayır, tahmin bir tahmindir. Hadi izleyelim.

Burada çok fazla trolleme var, ancak en ilginç olan şey, tahminlerin de satırlar arasında uçmasıdır.

Bunu burada unutmuyoruz ve bir süre sonra tahmin tartışmasının ana kısmı başlıyor (hakaretlere kadar farklı şekillerde oluyor, ancak bu dal bununla ünlü)

 
Anatoli Kazharski :

Tavsiyeydi, tavsiyeydi - bulaşma! Söz serçe değildir!!!

Anatoli Kazharski :

İsterseniz satın alabilirsiniz. Yüksekleri güncellemeyi dışlamıyorum. Ama umurumda değil. ;)

Ve şimdi bu bir tahmin.
 
GopFX __ :
Evet, bu o kadar özel bir "tahmin oyunu" ki, ne yapacağınızı bilememeniz için şüphe uyandırmak için tasarlandı. )))
 
Anatoli Kazharski :
kötü adam - kurallara uymuyorsun - tahminler ya kasıtlı olarak yanlış ya da gerçeğin ardından !!!
 
Anatoli Kazharski :
Aslında haklısın. Büyük olasılıkla bu seviyeyi uzun süre erteleyecektir. Bir önceki zirvenin ne kadar sürdüğünü kendiniz görün. Yarım yıl bir yerde. Bu nedenle, 2'den fazla rakam düşene veya 8. yılın zirvesinde bir kırılma gerçekleşene kadar, ay için kesin bir şey söylemek gerçekten imkansız. Ama şimdilik geri çekilmelerden satın almanızı öneririm.
