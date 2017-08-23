FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 161
İlk kategori karbonatsız. )
Bakın şimdi gençler nasıl korkacak sterlin)
Zamanı geldi, zamanı geldi. Daire zaten oldukça yorgun... //Uzun pozisyonlara alışmak zor ama yine de en iyi seçenek.
Tolyan ayrıca ayı 1.27'ye tavsiye etti. Elbette cezbedici, ancak muhtemelen beklemeniz ve flatik'in geçip geçmeyeceğini görmeniz gerekiyor.
İzleyeceğim. )
Ben kimseye tavsiye etmedim. İsterseniz satın alabilirsiniz. Yüksekleri güncellemeyi dışlamıyorum. Ama umurumda değil. ;)
İzleyeceğim. )
Haydi )
Nasihat değildi. Ama isterseniz bu formda da alabilirsiniz. ;)
İnsanlar çıldırdığı için tavsiye vermiyorum. )))
Hayır, tahmin bir tahmindir. Hadi izleyelim.
Burada çok fazla trolleme var, ancak en ilginç olan şey, tahminlerin de satırlar arasında uçmasıdır.
Bunu burada unutmuyoruz ve bir süre sonra tahmin tartışmasının ana kısmı başlıyor (hakaretlere kadar farklı şekillerde oluyor, ancak bu dal bununla ünlü)
Tavsiyeydi, tavsiyeydi - bulaşma! Söz serçe değildir!!!
Ve şimdi bu bir tahmin.
Evet, bu o kadar özel bir "tahmin oyunu" ki, ne yapacağınızı bilememeniz için şüphe uyandırmak için tasarlandı. )))
