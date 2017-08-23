FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 509

bayram. 58 pound anlaştığını mı düşündün?)
 
Lesorub :

Bekleyeceğim....

Üzerinde TR3244! hatırlamak!!!

xs zamanında (burada dedikleri gibi...)

Ayrıca 20 Ağustos'a kadar Rena nasıl? Kırmızıda kapanmadıklarını göstermek için bir ay içinde gelecek misiniz?
 
Güzel gün. Hatta tüm hammaddeler hareket etmeye başladı.
 
Kim zariq ile oynuyor?
 
stranger :
Shaw, şef çubukların üzerinde mi yalan söyledi?))) Tabloda "çizilen" her şeyin tam bir Mui Ne olduğunu ve ona bakacak hiçbir şey olmadığını nasıl anlamazsınız, orada, haritada, yapamazsınız. bak orda bişey yok

c

bir kez daha alkışlar,

ama İlya'ya göre, çubuklar da bazen iyi çalışır, iyi, her zaman değil ... ama neden onları tamamen inkar ediyorsun?

Teoride, daha fazla galibiyet varsa - peki, tamam ...

 
stranger :
Ayrıca 20 Ağustos'a kadar Rena nasıl? Kırmızıda kapanmadıklarını göstermek için bir ay içinde gelecek misiniz?

Yarının baş mumu her şeyi yerine koyacak...

ve son olarak, hayır ticaret, hadi trend olalım

 
Lesorub :

Yarının baş mumu her şeyi yerine koyacak...

ve son olarak, hayır ticaret, hadi trend olalım

Senin yarın mumun mu?)

Git, Grisha, aydınlan)

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12978967#post12978967

İlya, alınma

dolar.

 
stranger :

dolar.

Faiz artışları iptal edildi, Çin kuralları.
 
Sözleşmenin başlangıcından bu yana, Euro için ortalama 09 civarında, Kanada için net alımlar olan bir dizi alım oldu, ancak yen xs için orada bir kesinlik yok. Sterlin üzerinde 58-59'dan başlayan satışlar, ondan sonra göreceğiz.
