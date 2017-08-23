FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 378

Roman Busarov :

Peki sohbetiniz????

Hangi amaçla ilgileniyorsunuz?
 
Roman Busarov :

Daha fazla tahmin yazmayacağımı söyledim. sadece harika bir ruh halinde...

eskisi sana kötü konuşmuyor ama sen onun terliğisin...

veya bunun gibi =)

Kim? Neresi? Ne zaman?
Ve eskisi, diyor ve bunun için ona teşekkürler!
[Silindi]  
Dmitry Chepik :
Ah evet!!! Ama neredeler? Chatlan!!! Veya gizlilik sözleşmeniz var mı?))) Bir şey, tek bir inceleme duymadım veya görmedim ...
En azından bir ay boyunca en azından bir parça izleme gösterin!
Chat ücretli olduğu için kazanç anlamına gelmektedir. Böylece daha fazla kar var, daha fazla chatlan gerekiyor! Daha fazla olması için dikkat çekmeniz gerekiyor! Tek başına, post-olgusal kupürler yeterli değil! uzun, pozitif izleme - ihtiyacınız olan şey !!! Ve hayır, herhangi bir biçimde, açık bir geçmişle, kapalı olarak göstermek için hiçbir zorluk yok ... ama mevcut değil :(

Sorun ne Roman?

İnsanlar isterse abonelikten çıkarlar.

Para sessizliği sever

 
Roman Busarov :
İnsanlar isterse abonelikten çıkarlar.
İnsanlar! Aboneliği iptal et! Ücretli sohbetten zengin olan var mı Romana?
 
Alexander Ivanov :

Neden fazla yiyorsun, yazılarını süpür.
 
stranger :

1. Nereden, ne zaman satın almaktan yorulduklarını önceden bilemem)

2. Bu hafta euroya hiç dokunmadım ve sterlin birkaç pip karşılığında satın alma limitlerini sürekli kaçırıyor.

Teşekkür ederim.

1. Ama sonuçta, hacimler önceden görülebilir ve %100 olasılıkla olmasa da daha fazla hizalama varsayabiliriz, ancak yapabilirsiniz ...

2. Ve Euro değilse ne dokunmalı! Geri kalan ana dallar (neredeyse tümü) çoğunlukla yatay olarak alınıp satılacaktır... Piyasada, ana enstrümanlar arasında bir korelasyon vardır. Ben de pound'a dokunmuyorum, ama daha fazla aşağı çekiyor ...

 
İnternette buldum ve sevindim, en azından gerçek var)))))
 
Dmitry Chepik :
Teşekkür ederim.

1. Ama sonuçta, hacimler önceden görülebilir ve %100 olasılıkla olmasa da daha fazla hizalama varsayabiliriz, ancak yapabilirsiniz ...

2. Ve Euro değilse ne dokunmalı ! Geri kalan ana dallar (neredeyse tümü) çoğunlukla yatay olarak alınıp satılacaktır... Piyasada, ana enstrümanlar arasında bir korelasyon vardır. Ben de pound'a dokunmuyorum, ama daha fazla aşağı çekiyor ...

O yüzden haftasonu dedim ki, bu hafta en tatlı Audi ve Harrier.)
 
stranger :
Hafta sonu ve bu hafta en tatlı Audi ve Harrier dedi.)
Bu hafta tam olarak nasıl bilmiyorum, ama sonra Audi kesinlikle dibi hissedecek ... Cad'ye göre, muhtemelen - haftanın geri kalanı için düz 3070-3160
