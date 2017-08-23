FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 278
ama bu bir hobi ... Kesinlik için fazla bir şey söyleyemem ... kanamalı çift
bu yüzden sadece gol bakmadan yapıyorum. Evet, gözle)
Bugün eurobaks günü
Dünkü 100 osuruk atışından mı bahsediyorsun?
aman tanrım... ve diğerleri nasıl 30-40 pip yanılıyor, yani her şey...
ama bunu kendin nasıl yaparsın 100 pip turd ...
EĞLENCELİ....
erken kapandı mı? daha yeni yaşamaya başlayan bir günlük çocuk götürüldü ve imha edildi. Ah hayır hayır hayır...
Hayır, sadece bakıyorum...
işte bir tıkaç, göstermek üzücü değil ....
erken kapandı mı? daha yeni yaşamaya başlayan bir günlük çocuk götürüldü ve imha edildi. Ah hayır hayır hayır...
işte orada kırıcı bir şef için zayıf değil, bu çok fazla
Aydan birini satın al)
senin tarafından? )
Bugün Moskova saatiyle 10'dan 11'e pound alacağım.
Neden, benden satın alan gençler kalktılar, Don Pedro hala bulunamadı)))