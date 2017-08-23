FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 278

Yeni yorum
 
Roman Busarov :
ama bu bir hobi ... Kesinlik için fazla bir şey söyleyemem ... kanamalı çift

bu yüzden sadece gol bakmadan yapıyorum. Evet, gözle)

Bugün eurobaks günü

[Silindi]  
GopFX __
Dünkü 100 osuruk atışından mı bahsediyorsun?

aman tanrım... ve diğerleri nasıl 30-40 pip yanılıyor, yani her şey...

ama bunu kendin nasıl yaparsın 100 pip turd ...

EĞLENCELİ....

 
new-rena :
erken kapandı mı? daha yeni yaşamaya başlayan bir günlük çocuk götürüldü ve imha edildi. Ah hayır hayır hayır...

Hayır, sadece bakıyorum...

işte bir tıkaç, göstermek üzücü değil ....

 
Aydan birini satın al)
[Silindi]  
new-rena :
erken kapandı mı? daha yeni yaşamaya başlayan bir günlük çocuk götürüldü ve imha edildi. Ah hayır hayır hayır...

işte orada kırıcı bir şef için zayıf değil, bu çok fazla


 
stranger :
Aydan birini satın al)
senin tarafından? )
 
new-rena :
senin tarafından? )
Neden, benden satın alan gençler kalktılar, Don Pedro hala bulunamadı)))
 
Bugün Moskova saatiyle 10'dan 11'e pound alacağım.
 
Lesorub :
Bugün Moskova saatiyle 10'dan 11'e pound alacağım.
Lunya satın al, şimdi yapabilirsin, ne bekleyebilirsin)))
 
stranger :
Neden, benden satın alan gençler kalktılar, Don Pedro hala bulunamadı)))
Yazık ki Öğretmen yok .... Ve HIS tahminleri de ... Bu nedenle oynaklık sıfırda)
1...271272273274275276277278279280281282283284285...1996
Yeni yorum