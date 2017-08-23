FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 829
)) Peki, o zaman açık ..
gelecekteki tüm hareketler, kuklalar, başka kim gerçek bir hesap açar. Kişisel kullanım için çalışmaktadır. (Bazen girişleri parlatabilirim - üzülmüyorum - gerisi sizin için anlaşılmaz olacak)
siparişlerin Pazartesi günü verildiği göz önüne alındığında, sondan bir önceki TP ve son SL'nin bir ekranı, ardından Cuma gününe kadar her şey biraz m1 değişecek ve bu SL'nin girdi tarafından düzeltilmediği ortaya çıktı. (sipariş verdikten sonra hiçbir şeyi düzeltmemek için kendine bir kural koydu)
ama Yeni Zelandalı Çarşamba günü çalıştı.
Empoze etmiyorum ama 1.14'ü bekliyorum
not) izliyorum.
Daha önce 1.1380 vardı ve sonra düştü.
Ama şimdi 1.1170 ve sonra 1.14 gibi görünüyor
Çok fazla tahmin var, test için bekliyorum.
Teşekkür ederim!
Oval tekerlekler de vardır.
Fiyat oval disklere gitseydi - Öğretmen öyle derdi, ancak fiyat yuvarlak disklere gider)))
Belki sadece bir tarafta yuvarlaktırlar. )))
diskler, bir döviz çiftinin hareketiyle ilgili teorim ve çılgınca. Teorime göre, bir çift bir daire içinde ya da daha doğrusu bir halka, bir disk üzerinde yürür. Ve her şey zaten orada! pata mu chta - yakalamak için birinin hareketini düzeltmek her zaman kârsızdır. Her şey kendiliğinden boşalır - para birimini bir daire içinde çalıştırmaya devam eder - ve kendi kendine çalışır.
1. kurs için Amerikan Ekonomisi bulmacası.
Bir arkadaşımdan 100 dolar borç aldım ve hepsini harcadım.
İkinci bir arkadaşımdan 50 dolar aldım - 30 dolarını elmalara harcadım)
İlk arkadaşa 20 dolar iade edildi.
Toplam 130 dolar ve elmalarda 30 dolar = 160 dolar
iki daire çizin, biri bir "disk" olacak (ve biraz hareket etmelidir)
Böyle?