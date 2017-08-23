FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 221
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Uyudular ve eksi oynadılar
.
Satın almak
M1 akrobasidir))
Satın almak
Evra vahşice pabuç - 3 pip ulaşmadı (((((sinir yorgunluğu)
kiloları boğmak...
veya 16.00 Moskova saatinden kada
Evra vahşice pabuç - 3 pip ulaşmadı (((((sinir yorgunluğu)
Satın almak
vazgeçerlerse TR 1.1124
kiloları boğmak...
veya kada 16.00 Moskova saatinden
Bazen alıyorum, nadiren.