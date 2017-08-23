FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 245

Yeni yorum
[Silindi]  
Ishim :
noktalardan giriş - TP ve SL'den - herhangi bir sorun olmayacak veya

seviyeler varsa siktir git puanlar

bunun gibi bir şey

[Silindi]  
forum bomboş...
 

Sat ya da bir şey bin aladık

 
Speculator :
Karanlığı aydınlat!
 
Roman Busarov :
giriş sorun değil... çıkış sorun...

Bu, bir tüccarın ortalama seviyesinin bir sorunudur, bu nedenle bir tüccar bu sayıları daha fazla yönetmeyi öğrendiğinde, yeni ticaret ufukları açılacaktır...


 
Roman Busarov :

seviyeleri varsa siktir et puanları

bunun gibi bir şey

genel olarak girişi sordu, nafik oraya gitmek, okumak - ne zaman bu bilgilere göre girişi düzenlemek mümkün olmaz. (ama umurumda değil) (platypus yetiştiricileri)
 
Ishim :
İsviçre frangı

Bu Chifu EVET!

 
Sergey Novokhatskiy :

Bu, bir tüccarın ortalama seviyesinin bir sorunudur, bu nedenle bir tüccar bu sayıları daha fazla yönetmeyi öğrendiğinde, yeni ticaret ufukları açılacaktır...


Cheyt marj seviyesi böyle bir eksi için küçük, garip))))
 
Sergey Novokhatskiy :

Bu, bir tüccarın ortalama seviyesinin bir sorunudur, bu nedenle bir tüccar bu sayıları daha fazla yönetmeyi öğrendiğinde, yeni ticaret ufukları açılacaktır...


sol alttaki hindiyi buraya atarmısın

gıcırdıyor mu?

 
Sergey Novokhatskiy :

Bu, bir tüccarın ortalama seviyesinin bir sorunudur, bu nedenle bir tüccar bu sayıları daha fazla yönetmeyi öğrendiğinde, yeni ticaret ufukları açılacaktır...


bir tüccar mümkünse olabilir, ancak şimdilik spekülatörler.
1...238239240241242243244245246247248249250251252...1996
Yeni yorum