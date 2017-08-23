FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 455

Lesorub :
kim?

evet hepsi ))))))))))))))))))))))))))

her şey hakkında )))))))))))

 
Ölçek
 
stranger :

Kısacası, tartışılan hiçbir şey hakkında hiçbir fikriniz olmadığı için konuşmayı anlamsız buluyorum.

komik ama katılmıyorum bir şekilde yazdı, psikolojik istikrarı geliştirmek için, iç tartışmada tüm ekonomik terimleri matematiksel terimlerle değiştirdi. ve bazı kalıplar ararsanız (en geniş anlamda), "durağan olmayan sayı serilerinin" arkasında ne olduğu umurunuzda değildir.
 
Zogman :

Bu okumam gereken bir ipucu mu? okudum teşekkürler

peki, çöp hakkında - peki, sadece atmosferi etkisiz hale getir

Bu, gün içinde nerede sıçrar, düşer, yükselirse yükselsin, mesele şu ki, en azından kısa vadeli bir bakış açısı görmeniz gerekiyor, en az birkaç hafta boyunca yakalayamazsınız. tüm bu "seğirme-seğirme", yani sadece pozisyonel ticarette var, neden sürekli "sahada koşmaya" gülüyorum.
 
Zogman :

Bu okumam gereken bir ipucu mu? okudum teşekkürler

peki, çöp hakkında - peki, sadece atmosferi etkisiz hale getir

çöp değil. bu gerçekten önemli bir iş. Kâr tahmin edilebilir olmalıdır.

Maliye Bakanı'nın dediği gibi - "her zaman herhangi bir yatırıma şüpheyle yaklaşırız ve paranın geri dönüşüne tam olarak güvenene kadar yatırım yapmayız ve getiri yüzdesini bilmiyoruz".

 
Lesorub :

kim?

ve ne hakkında?

Seni zaten söylüyorlar)
 
stranger :
Mantıklı değil.
niye ya? bu bir risk minimizasyonu bile değil, bir istisnadır. hatta siyah bir kuğu. hatırladın mı kardeşim
 
stranger :
Seni zaten söylüyorlar)



ay çubukları bekliyor...

 
stranger :
Bu, gün içinde nerede sıçrar, düşer, yükselirse yükselsin, mesele şu ki, en azından kısa vadeli bir bakış açısı görmeniz gerekiyor, en az birkaç hafta boyunca yakalayamazsınız. tüm bu "seğirme-seğirme", yani sadece pozisyonel ticarette var, neden sürekli "sahada koşmaya" gülüyorum.

okuman

çok bilgi var ve okumaya zaman yok

 
IDLERR :
IDLERR :
komik ama katılmıyorum bir şekilde yazdı, psikolojik istikrarı geliştirmek için, iç tartışmada tüm ekonomik terimleri matematiksel terimlerle değiştirdi. ve bazı kalıplar ararsanız (en geniş anlamda), "durağan olmayan sayı serilerinin" arkasında ne olduğu umurunuzda değildir.
Yani canım, bir kelime yazmak için bir bukofkof setine sahip olmalısın ve orada değilse, o zaman bu sayısal dizilere ne gireceksin ve sonuç ne olacak?)) Bahsettiğim şey buydu. ama o küçük bir parça gördüğünü anlamıyor, hadi bir fil varsayalım ve bu kısma dayanarak bütün canavarı hayal ettim, bir timsah gördüğünü söylüyor)))
