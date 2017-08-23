FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 771

new-rena :
iki nöronlu bir baykuşun değiş tokuş etmesine izin vermek gibi)).

dinamoyu neye vidalayacağınıza karar vermek için kalır)) "masanın altına".

 
Ishim :
ve forex hareketinden ve (sınıflandırılmış) alacakları her şeyden! - ve bu yenilikçiler zaten burada!
Şahsen ben nedense inanıyorum. Haklı olarak, kötü şansın çoğu zaman imkansızı başarmaya yardımcı olduğu söylenir.
 
costy_ :

O yıl gaza ihtiyaç duymayan saman ve ızgara ile aynısını ısıtmak istediler)))
Atom, sentez (geliştirme aşamasında), yenilenebilir kaynaklar + klasik...
Ve gelecekte enerji alınacak ... gerisi kötü olandan ...
Vizard_ :
Haydi, böbürleniyorsun))) Transcarpathia'da büyük bir gaz sahası bulundu ve halihazırda geliştiriliyor.
 
Vizard_ :
peki, soğuk nükleer, bunu anlıyorum, ama dünyanın dönüşü ))

çevirmek kulağa daha parlak gelir))

 
Vladimir Zubov :
Haydi, böbürleniyorsun))) Transcarpathia'da büyük bir gaz sahası bulundu ve halihazırda geliştiriliyor.
Vova ... Ben sadece övünmüyorum ... İsteğim ol - Khokhl kardeşlere
enerji taşıyıcılarını üç kat daha ucuza verdi ... ve karabataklar
insanların beyinleri çöplükte (saman, pilleri siyaha boya vb.).
bok) ... Mikrofona yaklaşmana izin vermezdim ...
Vizard_ :
Nestradamus :

Oradaki güç rezervi ishsho ...

Rena bir keresinde grafikteki çizgilerin hizalanmasının boş olduğunu söyledi.

Çizelgelerim de sıralı - mavi noktalı çizgilerden chifir satmak istedim, ancak korkarım salıncak kırılmayacak:

........... korkular doğrulanırken.

 
Vadens :

Sadece beni yanlış anladılar.

En iyisi değil demek istedim.

Kendisi de aynı yöntemleri kullandı, ama babosy vakadan vakaya akım akıttı.

ATS için - bu genellikle boş bir alıştırmadır. Sinyalin tetiklendiği bir yer bulacaklar (özellikle bir geri dönüş - bir satış alış olarak değiştirildiğinde veya tam tersi olduğunda) ve bir dizi emir üretilecek... Bunu önleme girişimleri genellikle kârın azalmasıyla sonuçlanır. ve kayıp artışı.

