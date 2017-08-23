FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 202

azfaraon :
Parayla ilgili her şey her zaman MMM'dir... Üretim asla para miktarına yetişemeyeceğinden.. Ve eğer paranın arkasında hiçbir şey yoksa, o zaman MMM (şimdiye kadar örgü varyasyonları)
Paranın borçlarla nasıl desteklendiği ve borçların kaynaklarla geri ödenmesi gerekecek.
 
GopFX __ :
Neyin nerede büyüdüğünü bilmiyorum, ama görünüşe göre Rusça forumda oturan ve vyser'ları yarım saat içinde okunabilen üç sakat var ... Hayali kullanıcıların geri kalanının yalnızca tahmin edebildiği yer
Daniel, neye üzülüyorsun? yanıltıcı istatistiklerin amacı nedir? özellikle yeraltında gözlerden uzaklaştırıldığı için
Server Muradasilov :
Şaşırdım))) Neyin var senin? (Şimdiye kadar örgü varyasyonları) - anlamıyor musunuz?
Yani uydurulmuş şemalar))) .. peki, diyelim ki ülke vatandaşısınız ve size çok paranızı verdiler, verene oy verdiniz diyelim.. Sonra sadece bunlardan bir lastik alıyorsunuz. Zin neden bu kadar çok paraya ihtiyacın var diye soruyor)) ) Konfeti sarın? (İşte sizin için MMM'nin basit bir versiyonu (şimdi paranın her zaman yönetim için kullanıldığını ve başlangıçta gerçekte düşünüldüğü gibi değil) anlamalısınız)
Speculator :
İşte size başka bir MMM seçeneği... Yani sonuçta kimsenin paraya ihtiyacı yok ve bir noktada çok ya da çok az olabilir.. Hepsi kurgu
 
azfaraon :
Bu, Metaalıntılar için açık bir şekilde geçerli değildir! :)
 
Server Muradasilov :
Ekstralara güvenmiyorum - sezgilerime güvenmeye alışkınım, bu beni asla başarısızlığa uğratmaz))

Neden bir şeye üzüleyim ki? Peki yönetimin bazı önemli noktalara kayıtsız kalması dışında...? ))
 
Server Muradasilov :
Bu aptallığı kafandan at, geri kalan her şey daha önce yok olacak.

O halde, bir web terminalini tanıtmak için IM'nin amacı nedir?
MT4'te en azından bir program yazıp oynayabilir (test) yapabiliyorsanız, bir web terminalinde ne mümkün? Sadece bir alım/satım açın ve başka bir şey yapmayın.
Bundan, IM web terminalinin yanlış yönde daha fazla açma açısından daha karlı olduğu sonucuna varılır)))

(IM - tüm forex endüstrisi).

teşekkür etmek!
 
tuma88 :

Rena, lütfen resmi 17-21 Temmuz arası Euro olarak göster.
(Benimkiyle birleştirmek istiyorum).

Teşekkür ederim!

Evet, shnyaga, hepsi bu, şımartmak için ...


 
GopFX __ :
Eh, belki size önemli görünüyorlar ve yüzlerce insan daha (!?), ama daha önemli öncelikler var, ancak o zaman sizin öneminize gelecekler. sorumlu iş için. İtibar hiçbir işte önemsiz bir faktör değildir.
 
Server Muradasilov :
seni tanıdım!!! Pekala, sizsiniz - MT'nin ateşli bir savunucusu
