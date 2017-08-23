FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 930
Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bunlar, poundun düzlüğü ile ilgili tesadüflerdir. Hayır, sıkışmış.
Hala bu çifti satın almanızı önermiyorum.
Evet, hepimiz karakterle buradayız))) özellikle Garip, hemen hemen her sistem bir noktada çalışmayı durdurur veya hamuru kaybedebileceğiniz geçici arızalar verir.Şu anda durmak, beklemek daha iyidir. Sistemi tekrar yoluna girene kadar geçici olarak demoda çalıştırın
Ve forumdaki en "kıskanılacak ısrarla karakteristik" , (Forts'tan olan) Mikhail'dir , yakında Discovery'nin tüm çalışanları MQ ile birleştiğinde timsah gözyaşları dökecek :)
Şansınız için, akımın olması muhtemeldir.
ne tavsiye edersin
Bir euro aldın.
Eureka'ya ek olarak, henüz iyi bir seçenek yok.
Sence 500 - 1ooo puanla başka ne mahvolabilir?
Audi sikikleri ve daha fazlası. Aylık seviyeleri tahmin edin. Orada görebilirsiniz.
Bir geri tepme gerekli. Biraz uçar ve sonra mümkün olur. Sonbaharın aktif aşaması sona erer. Düşüşü beklememek daha iyidir, ancak içine tırmanmayın.
Evra'nın aniden döneceğini düşündüm, ama bir şekilde şüpheli davranıyor, belki biraz daha gecikecek)
Düşüşten sonra büyüme keskin bir şekilde gerçekleşmez. Ve en azından birkaç gün uçabilir.
Genel olarak, çok çekici bir geri çekilme oldu. Oyalanma zamanı.
daha ne olduğunu merak ediyorum:
handikap girişi veya bobble handikapından çekilme)))
Teşekkür ederim!