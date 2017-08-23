FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 930

new-rena :

Ona ne CME ne de COT stratejisinin işe yaramadığını söyledim. Bunlar, poundun düzlüğü ile ilgili tesadüflerdir. Hayır, sıkışmış.

Hala bu çifti satın almanızı önermiyorum.

ne tavsiye edersin
 
Server Muradasilov :

Evet, hepimiz karakterle buradayız))) özellikle Garip, hemen hemen her sistem bir noktada çalışmayı durdurur veya hamuru kaybedebileceğiniz geçici arızalar verir.Şu anda durmak, beklemek daha iyidir. Sistemi tekrar yoluna girene kadar geçici olarak demoda çalıştırın

Ve forumdaki en "kıskanılacak ısrarla karakteristik" , (Forts'tan olan) Mikhail'dir , yakında Discovery'nin tüm çalışanları MQ ile birleştiğinde timsah gözyaşları dökecek :)

Ben de anlamadım başta. Genel olarak, aferin, bir adam çalışır. Aksi takdirde, bu tür pazarlarda çalışmaz.
 
Sence 500 - 1ooo puanla başka ne mahvolabilir?
 
Bir euro aldın.

Eureka'ya ek olarak, henüz iyi bir seçenek yok.

 
Server Muradasilov :
Sence 500 - 1ooo puanla başka ne mahvolabilir?

Audi sikikleri ve daha fazlası. Aylık seviyeleri tahmin edin. Orada görebilirsiniz.

Bir geri tepme gerekli. Biraz uçar ve sonra mümkün olur. Sonbaharın aktif aşaması sona erer. Düşüşü beklememek daha iyidir, ancak içine tırmanmayın.

 
Evra'nın aniden döneceğini düşündüm ama bir şekilde şüpheli davranıyor, belki biraz daha geri çekilir)
 
Düşüşten sonra büyüme keskin bir şekilde gerçekleşmez. Ve en azından birkaç gün uçabilir.

Genel olarak, çok çekici bir geri çekilme oldu. Oyalanma zamanı.

 
Bazen işleri batırırım, etrafta dolaşmak yok
 
Eureka kışa kadar anlaşılabilir. Pound'un birkaç uzmanı açıldı, yüksek seviyelerde bile bir düşüş öngörüyorlar. Eureka'ya göre, 1.132 bile şimdiden hayal edilebiliyorsa, o zaman yine, korkak çok fazla takılmış gibi görünüyor. Hafta sonuna kadar fiyat hakkında fikriniz nedir?
 
Владимир Жириновский :

daha ne olduğunu merak ediyorum:

handikap girişi veya bobble handikapından çekilme)))

Teşekkür ederim!

Cebimdeki çıktı tüm kırıntılarınızı fazlasıyla aşıyor - tükenmez bir ilham kaynağı
