FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 696

Yeni yorum
 
new-rena :
ha anladım düzelttim tamam o zaman

Ben bir şey yapmadım, seni aptal. Sen bile anlayamıyorsun.

Öğretmenimizi çoktan aştınız. Aferin.

 
aceleye geldi...
 
Bicus :

Ben bir şey yapmadım, seni aptal.

Öğretmenimizi çoktan aştınız. Aferin.

ah, peki, evet. Alışveriş için teşekkür etmeyi unuttum. İstediğin zaman içeri gel. Her zamanki gibi en iyi fiyata satıyorum.
 
Lesorub :
aceleyle...
Çok güzel!
 
vaz :
Çok güzel!
yahudi kötü mü
 
vaz :
Çok güzel!
Ishsho yapardı) euro da zayıf değil, biraz yetersiz kalıyor)
 
Lesorub :
yahudi kötü mü
Bugün euroya pips atmadım. Sadece şef.
 

Ö! Alexander Laur , yeni sistemden bugün nasıl acı çektiğini anlattı:

Eski, elbette, sadece ayrıntılara ihtiyaç vardı, bunlar olmadan gerçekleştirilemezdi.

Devletin başlangıcı sadece bu detaylar olmadan.

 

tekrar tekrar bu aptallara bakıyorum (formülün bütün bir dalını oluşturdum ...), ama putokollerin fiyatını umursamıyorum ...

 
Lesorub :

tekrar tekrar bu aptallara bakıyorum (formülün bütün bir dalını oluşturdum ...), ama putokollerin fiyatını umursamıyorum ...

Hayır, eskisi 1.11'den euro alacağını söyledi. Sadece farklı düşünüyorum...
1...689690691692693694695696697698699700701702703...1996
Yeni yorum