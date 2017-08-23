FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 696
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ha anladım düzelttim tamam o zaman
Ben bir şey yapmadım, seni aptal. Sen bile anlayamıyorsun.
Öğretmenimizi çoktan aştınız. Aferin.
Ben bir şey yapmadım, seni aptal.
Öğretmenimizi çoktan aştınız. Aferin.
aceleyle...
Çok güzel!
Çok güzel!
yahudi kötü mü
Ö! Alexander Laur , yeni sistemden bugün nasıl acı çektiğini anlattı:
Eski, elbette, sadece ayrıntılara ihtiyaç vardı, bunlar olmadan gerçekleştirilemezdi.
Devletin başlangıcı sadece bu detaylar olmadan.
tekrar tekrar bu aptallara bakıyorum (formülün bütün bir dalını oluşturdum ...), ama putokollerin fiyatını umursamıyorum ...
tekrar tekrar bu aptallara bakıyorum (formülün bütün bir dalını oluşturdum ...), ama putokollerin fiyatını umursamıyorum ...