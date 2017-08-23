FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 693

Bicus :

Rena, ihtiyacım olan son şey senin tavsiyen.

Yeni sayılar gösteren bir yeniden hesaplama yaptı. Karsız pozisyonları tutmanın amacı nedir??? Sadece yüzünüz maviye dönene kadar dayanıyorsunuz.

PPC sen. Robotum ticaret yapıyor. Ve manuel olanla beklemek, öğrenmeniz gereken ilk şey. Uzun vadeli kelimesini unut, bunu yapamazsın. Doğru, her şeye sahipsin, şimdi küçük tohumlarla pozu arttırmak için ne var? Tek sipariş ve tavşan ile açıldı. Bir kez saydım, daha akıllıca ne olabilir ki... risk sadece şımartmaktır.
 
new-rena :
PPC sen. Robotum ticaret yapıyor.

Robotunuzun nasıl işlem yaptığını hepimiz canlı izliyoruz.

 
Bicus :

Bak, yasaklamam.
 
Lesorub :

sıçrama...

Büyükannene gitmene bile gerek yok!
 
vaz :
Büyükannene gitmene bile gerek yok !

deltozyr'a gitmelisin ...

80 yaşında baş osuruklar taşınmak istiyor:

 
Forex piyasası için bir web sitesi yaptım. Meslektaşları oranı! Fikriniz değerli!
 
Lesorub :

Chet hayır diyor. Maksimum 1539'dan sonra daha da aşağılara inecek. Kimin fikri var?)
 
Evgeniya Balchin :
Satın almak için piyasanın en yükseğinde - ne anlamı var? Biku ( ) Zaten rastladım, bilmiyorum, muhtemelen tekrar aldım) Eh, yapabilir, uzun vadeli bir işçi ....
 
Alexander Laur :
Piyasa zar zor hareket ediyor, herkes faiz kararı bekliyor!
Kesinlikle. Bir tahmin var mı?
 
new-rena :
Satın almak için piyasanın en yükseğinde - ne anlamı var? Beekus () zaten rastlamış, bilmiyorum, muhtemelen tekrar aldım) Eh, yapabilir, uzun vadeli bir işçi ....
Rena, bir çeşit anlaşma açtığımı yazmadım ... ya da belki anlamadım ... Salı günü istesem de satışlarımı kapatmadım .... şimdi anlıyorum Tahvillerde 1509 ve 1514 göründü
