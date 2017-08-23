FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 177
Alttaki euro satmak size ne kadar kazandırdı onu söyleyin?)))) Gülelim)
-5%
not
Forum arabası veya bilgisayar korsanları neden tekrar bilgisayarıma giriyor!
-5%
not
Evet, onlar düşmandır. Belki öğretmen kırılıyor
Bu yaşlı piç...
Öğretmen nazik bir insandır. Bunu kötü yapmayacak!
O kibar değil, ne yaptığını anlamıyor, yaş)
önemli olmasa da 1.094 - euro bugün hiçbir yere gitmedi. (peki, ay, yığına söyle)
Her gün yürümek zorunda mısın?
Ve Lunya, zaten unuttum, sayfalara bakın, hatırlayın, anlıyorum, skleroz, delilik)))
bir pound için geri çekecekler, bir limit alacağım:
tercihen tamam. (Mantığı anlamıyorum, ticaret hakkında daha fazla bir şey söylemiyorsunuz. Ve hemen 2 ekran görüntüsü gönderiyorsunuz - sorun nedir?)
Olaydan sonra size göndereceğim. çiğnemek, ancak işlem yapma ve önceden işlem yapma ilkeleri hakkında, gerçek zamanlı olarak değil, ama ŞİMDİDEN, dediğiniz gibi - siktir git)
İşte ay hakkında gidiyorsunuz, Idler doğru 1.6 yazdı, 2'de bir yıl boyunca asabilirsiniz, şimdi 1.30 güçlü destek, ondan satın alın