FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 177

Yeni yorum
 
stranger :
Alttaki euro satmak size ne kadar kazandırdı onu söyleyin?)))) Gülelim)

-5%

not

Forum arabası veya bilgisayar korsanları neden tekrar bilgisayarıma giriyor!

 
Speculator :

-5%

not

Bir nedenden dolayı forum sorunlu veya bilgisayar korsanı tekrar bilgisayarıma giriyor!

Evet, onlar düşmandır. Belki öğretmen kırılıyor

Bu yaşlı piç...

 
stranger :
Evet, onlar düşmandır. Belki öğretmen kırılıyor
Öğretmen nazik bir insandır. O kadar da kötü olmayacak!
 
Speculator :
Öğretmen nazik bir insandır. Bunu kötü yapmayacak!
O kibar değil, ne yaptığını anlamıyor, yaş)
 
stranger :
O kibar değil, ne yaptığını anlamıyor, yaş)
Öğretmenin yükü ağırdır.
 
Ishim :
önemli olmasa da 1.094 - euro bugün hiçbir yere gitmedi. (peki, ay, yığına söyle)

Her gün yürümek zorunda mısın?

Ve Lunya, zaten unuttum, sayfalara bakın, hatırlayın, anlıyorum, skleroz, delilik)))

 
Lesorub :

bir pound için geri çekecekler, bir limit alacağım:

kişisel oku
 
Ishim :
tercihen tamam. (Mantığı anlamıyorum, ticaret hakkında daha fazla bir şey söylemiyorsunuz. Ve hemen 2 ekran görüntüsü gönderiyorsunuz - sorun nedir?)

Olaydan sonra size göndereceğim. çiğnemek, ancak işlem yapma ve önceden işlem yapma ilkeleri hakkında, gerçek zamanlı olarak değil, ama ŞİMDİDEN, dediğiniz gibi - siktir git)

 
stranger :

Her gün yürümek zorunda mısın?

Ve Lunya, zaten unuttum, sayfalara bakın, hatırlayın, anlıyorum, skleroz, delilik)))

İşte ay hakkında gidiyorsunuz, Idler doğru 1.6 yazdı, 2'de bir yıl boyunca asabilirsiniz, şimdi 1.30 güçlü destek, ondan satın alın


 
0986, euro, tavan...
1...170171172173174175176177178179180181182183184...1996
Yeni yorum