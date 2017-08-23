FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 620

lactone :
Ve dün yen aldım)
Ne için?)
 
yen 120'yi görecek mi yoksa Salı günü görünecek mi?)
 
K_V_M :
ve özellikle başınızı kaldırmanıza izin vermezler, bu yüzden trenin altına girmeyin ...

Ve sho, vaftiz babası, belki її üzerinde sarhoş oldun? ...

 
stranger :

hayır, çıkmaza girmedim, üçüncü gün HAK'nın çizgilerini çiziyorum ve çok fazla tırmanmıyorum.
 
stranger :
Ne için?)

satın almak için iyi bir yer. Durdurma küçük ayarlanabilir.

doğru değilse, o zaman geyiğimi alacağım. Onsuz nerede...

 
stranger :
Eidler, bırak o şişeyi, kimse almayacak)))
Evet, mantarım var, yaz. yağ zyr, ne harrier ne de kanguru gitmez. yağ 12 kıvranıyor ve her türlü çöpü satıyorlar... peki, insanlar... bu cho, birkaç buhar? handikap ilkesi bir danışman değildir.
 
K_V_M :
yen 120'yi görecek mi yoksa Salı günü görünecek mi?)
Ben bu tür çöpler yüzünden p ve p göndermedim.
 
iIDLERr :
Evet, mantarım var, yaz. yağ zyr, ne harrier ne de kanguru gitmez. yağ 12 kıvranıyor ve her türlü çöpü satıyorlar... peki, insanlar... bu cho, birkaç buhar? handikap ilkesi bir danışman değildir.
Harrieriniz üç gün bile yaşayamaz ve 70 petrol hakkında homurdanır.
 
stranger :
kabul etmeme izin ver. daha da önemlisi kusursuz enstrümanlar çalmak. Ay hakkında yazıyorum - herkes yazıyor. kürenin dışında. shcha yen ve altın. Dünyayı yönetmek.
 
lactone :

Bahisle ilgilenmiyorum.

Sana petrolü sordum - 40'ın altında olmasını mı bekliyorsun?

Sadece "Evet" veya "Hayır".

Evet! bence ilk gol 32
