FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 956

Yeni yorum
 
stranger :
Sanatçı, bana bir pound çiz)
Selamlar AUDUSD'ye ne oldu insanlar inanılmaz pozlar mı aldı? , lütfen zor değilse bir resim yap
[Silindi]  
mmmoguschiy-new :
aylarca - evet, katılıyorum
mmmoguschiy-yeni :
3 kere tahmin et?
Bu kadar. yakut bebek)
[Silindi]  
Gulnaz Akhtyamova :
Bu kadar. yakut bebek)
iyi zaten Bir cepte 1.7 rakam
[Silindi]  
mmmoguschiy-new :
Pekala, zaten cebinizde 1,7 rakam
olağanüstü.
[Silindi]  
Server Muradasilov :
Selamlar AUDUSD'ye ne oldu insanlar inanılmaz pozlar mı aldı? , lütfen zor değilse bir resim yap
Audi Masha'yı bekliyor
 
mmmoguschiy-new :
Audi Masha'yı bekliyor
Selamlar Danila, ama deşifre etmek için?
[Silindi]  
Server Muradasilov :
Selamlar Danila, ama deşifre etmek için?
anlamda ilerlemek Pekala, bir şey onların (ya da birinin) acele etmelerini engelliyor. Belki de henüz gönüllüleri yoktur.
 
mmmoguschiy-new :
devam et anlamında, bir şey acele etmelerini (veya birini) engelliyor. Belki de henüz gönüllüleri yoktur.
Audi 0.7'den daha yüksek alım yaparken satın almanın bir anlamı yoktu. RBA başkanının konuşmasına güzel bir yorum geldi.
[Silindi]  
vaz :
Audi 0.7'den daha yüksek alım yaparken satın almanın bir anlamı yoktu. RBA başkanının konuşmasına güzel bir yorum geldi.
duymadım. yorum nedir?
 
mmmoguschiy-new :
duymadım. yorum nedir?
Genel anlam, ruble ile aynıdır. Ekonomideki durumu iyileştirmeye yardımcı olacak belirli bir fiyata bağlı kalacaklar, vb. Kısacası, 0,7'nin üzerinde satın almak için çok erken. Maalesef link veremiyorum. Eylül başı gibiydi. O zaman yukarıdaki her şeyin benim için kapalı olduğunu yazdım.
1...949950951952953954955956957958959960961962963...1996
Yeni yorum