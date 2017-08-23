FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 486
Bir şey açık değil, neden tüm para birimleri dolara karşı, Japon ve Kanada ise tam tersine dolar onlara atıfta bulunuyor? Vadeli işlemlerle karşılaştırmak sakıncalıdır)
alkış çıktı =) yasağın ne için olduğu belli değil ... (hakaretten alıntı yaparak) sadece para birimiyle ilgili olmasına rağmen ....
Pound için pliz kelimesini söyleyin. Sabah satın almayı kapattım ve o (...) büyüdü. Bence bu haksızlık.
kapalı ve kapalı ... kardeşliğin açgözlülüğü yok ediyor ...
Hangi para birimlerini kırdın, ah saygıdeğer kişi?)))
Dün böyle bir resim çizdim ve sellimitler hakkında bir yazı yazdım)
pound şimdi tuz? sadece normal seviye
1.55 ten solo çıktım
kapalı ve kapalı ... kardeşliğin açgözlülüğü yok ediyor ...Frangı olan bir Japon ... hangi yüzyılda Idler ve ben ortak bir dil bulduk \u003d) ve sonra ikimiz ayrım gözetmeksizin çarptık \u003d) g ... ama Japon ile ilgili \u003d)
Beni zaten 5550'de ziyaret etti! Teknik olarak göz ardı edilebilir mi?