forexman77 :
Bir şey açık değil, neden tüm para birimleri dolara karşı, Japon ve Kanada ise tam tersine dolar onlara atıfta bulunuyor? Vadeli işlemlerle karşılaştırmak sakıncalıdır)
Fark yok.
alkış çıktı =) yasağın ne için verildiği belli değil ... (hakaretten alıntı yaparak) sadece para birimiyle ilgili olmasına rağmen ....
 
Roman Busarov :
Hangi para birimlerini kırdın, ah saygıdeğer kişi?)))
 
Roman Busarov :
Pound için pliz kelimesini söyleyin. Sabah satın almayı kapattım ve o (...) büyüdü. Bence bu haksızlık.
vaz :
kapalı ve kapalı ... kardeşliğin açgözlülüğü yok ediyor ...

yabancı :
Hangi para birimlerini kırdın, ah saygıdeğer kişi?)))
Frangı olan bir Japon ... hangi yüzyılda Idler ve ben ortak bir dil bulduk \u003d) ve sonra ikimiz ayrım gözetmeksizin çarptık \u003d) g ... ama Japon ile ilgili \u003d)
 
vaz :
Dün böyle bir resim çizdim ve sellimitler hakkında bir yazı yazdım)

 
vaz :
pound şimdi tuz? sadece normal seviye

1.55 ten solo çıktım

 
Roman Busarov :

kapalı ve kapalı ... kardeşliğin açgözlülüğü yok ediyor ...

Frangı olan bir Japon ... hangi yüzyılda Idler ve ben ortak bir dil bulduk \u003d) ve sonra ikimiz ayrım gözetmeksizin çarptık \u003d) g ... ama Japon ile ilgili \u003d)
Yani ben kardeş değilim!!! Ben toplu çiftliktenim "öldürülen pound"
 
stranger :

Beni zaten 5550'de ziyaret etti! Teknik olarak göz ardı edilebilir mi?
 
vaz :
Teknik olarak nasıl?
