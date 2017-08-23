FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 287

stranger :
Al, gençler şu anda güçlü ve ana satış yapıyorlar)
7240 için bir tane daha, belki takılabilir
 
Ah beyler, dünyanın yarısını gördüm ama Volga'ya hiç gitmedim. hemen gelip öleceğim)
 
iIDLERr :
Ah beyler, dünyanın yarısını gördüm ama Volga'ya hiç gitmedim. hemen gelip öleceğim)
evet ve hayır x. yapacak çok şey kaybetmedim anlatayım
 
Ishim :
kimse hiçbir şeyi yırtmayacak - böyle bir plan yok, ancak vaat edilen rapor olacak - sadece kapatın ve düzenleyin.

2 günlük rapor.

İşyerinde her şey sakindir Ahmet koyun saymak için eve gitti (bizim zamanımızda kimseye güvenilmez). Varışta interneti kesmekle tehdit etti (sonunda bu internetçikleri aldılar!) - Pazartesi göreceğimiz anlamına geliyor. Lyuzikov, MUP tarafından süpürüldü (şoförle kırmızı bir tane içtiler). Şimdi ticaret.

Dün sterlini 35 pip'e sattım, bugün euroyu 29 pip'e aldım, bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. (ama bir şey olacak)

 
Spekul :
7240 için bir tane daha, belki takılabilir
ayak sesin. ve bu ilginç değil. Peki, ya da Kolyan'ın seviyesi.
 
iIDLERr :
ayak sesin. ve bu ilginç değil. Peki, ya da Kolyan'ın seviyesi.
7180, Audi'nin hemen aşağı ineceğini düşünüyor musunuz?
 
Spekul :
7180
Kardeşim, ben kurnazca bilge çan ve ıslıklarımın iblisiyim. işte bir yıl azaldı. peki, neye ihtiyacın var?
 
Aferin, her şey yolunda))))
 
iIDLERr :
Kardeşim, şimdi kurnazca bilge çan ve ıslıklarımın iblisiyim. işte bir yıl azaldı. peki, neye ihtiyacın var?
Ördek para istiyor, sadece hissesi küçük, 7180.
 
iIDLERr :
Kardeşim, şimdi kurnazca bilge çan ve ıslıklarımın iblisiyim. işte bir yıl azaldı. peki, neye ihtiyacın var?
Demek Audi satışındasın?
