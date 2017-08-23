FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 287
Al, gençler şu anda güçlü ve ana satış yapıyorlar)
Ah beyler, dünyanın yarısını gördüm ama Volga'ya hiç gitmedim. hemen gelip öleceğim)
kimse hiçbir şeyi yırtmayacak - böyle bir plan yok, ancak vaat edilen rapor olacak - sadece kapatın ve düzenleyin.
2 günlük rapor.
7240 için bir tane daha, belki takılabilir
ayak sesin. ve bu ilginç değil. Peki, ya da Kolyan'ın seviyesi.
7180
2 günlük rapor.
İşyerinde her şey sakindir Ahmet koyun saymak için eve gitti (bizim zamanımızda kimseye güvenilmez). Varışta interneti kesmekle tehdit etti (sonunda bu internetçikleri aldılar!) - Pazartesi göreceğimiz anlamına geliyor. MUP, Lyuzikova'yı süpürdü (taşıyıcılı kırmızı bir tane içti). Şimdi ticaret.
Dün sterlini 35 pip'e sattım, bugün euroyu 29 pip'e aldım, bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. (ama bir şey olacak)
Kardeşim, şimdi kurnazca bilge çan ve ıslıklarımın iblisiyim. işte bir yıl azaldı. peki, neye ihtiyacın var?