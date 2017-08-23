FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1004
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
osuruk
Teşekkür ederim öğretmenim
Mantar için gitti, iyiler)
Mantar şaftını uçur, gönder?)
Adres aynı, Lizyukova 13?
elektrikle ıslak mı?
Teşekkür ederim öğretmenim
Mantar için gitti, iyiler)
Mantar şaftını uçur, gönder?)
Adres aynı, Lizyukova 13?
elektrikle ıslak mı?
osuruk))
Yen hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Ve bu, muhtemelen ornitorenk mi demek istediniz?
ekseni susturdular ((((belki bağladılar - sessiz olana pompaladılar, eksene değil, boruya ...), ratsuha! 2 kilowatt'a kadar!
oradan ahır?