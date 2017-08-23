FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 26

Ishim :
seviyeden çıktıktan sonra fiyat tekrar serbest bırakılır ve bu M1'dir. Ve TF H1 veya H4'ün bu mini fırsatlarından nasıl çıkacağı - kimsenin umrunda değil , ancak yüksek, örneğin H4 - fiyat sosis ve bu bir gerçek.

Anlayan herkese ekleyebilirim, daha yüksek TF'lerde kalıplar (geçici olarak) var ve m1'de matematik bile değil - aritmetik.


halk işareti 0785 - modaya uygun kavşak))))))

 
Ishim :

))))))
 
Vizard_ :
))))))
peki, evet)))) - hatırla, sana mumlardan ve formülden bahsetmiştim ...))))).
 
Ishim :
Sen, Mosk yine evde mi unuttu? (
 
Ishim :
Gölgelik... eğer bir desen varsa... o zaman...
Geçici olamaz))) Beni affettin mi? Ayetleri beğendin mi?
 
Ishim :

Evet, milyonlarca seçenek var. Böyle aritmetikte hata yapmamak elde değil...
 
Vizard_ :
2005'ten beri pamm hesaplarının tarihi (Takip ediyorum ve her zaman biliyorum - ve bu asılsız değil) aksini söylüyor, 3 aydan 3 yıla kadar herhangi bir zaman aralığında kalıplar var. Dağlarda başka bir nokta daha var - kalıpları değiştirebilen - 1.5 tüccar var ve bu kadar - ve bu tarihi bir gerçek.

Sözlerini yedekleyebilir misin?

Ekle. Ben Senya değilim! (kabalığınız harika!)

 
new-rena :
Ishim :
kesinlikle )
 
Ishim :

2005'ten beri pamm hesaplarının tarihi (Takip ediyorum ve her zaman biliyorum - ve bu asılsız değil) aksini söylüyor, 3 aydan 3 yıla kadar herhangi bir zaman aralığında kalıplar var. Dağlarda başka bir nokta daha var - kalıpları değiştirebilen - 1.5 tüccar var ve bu kadar - ve bu tarihi bir gerçek.

Sözlerini yedekleyebilir misin?

Evet, ben... önce soruyu cevaplayabilirim... Şiirleri beğendin mi?
