FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 500

Yeni yorum
 
vaz :
Bir yetişkin için buna değmez. Sınır 1070, 1000.
şey delilik. dünyanın tüm sınırları vardır. dokunursa, başarısız olur.
 
Lesorub :

Şef hala sınırın ötesine geçti, şimdi raylarda ...


euroyu kapattın mı
 
vaz :
euroyu kapattın mı

Evet...

Kadaya bakıyorum, geri alma 2954, TR3265'ten satın alma çubuğu var

 
iIDLERr :
rupiye bakın. Grivnayı takip etmiyorum. ve sonbahar değil.

Evet, orada hiçbir şey süper değil, 64 buçuk, kritik değil.

Foruma bile bakıyorsunuz gençler yaralı geyikler gibi tarlada kovalıyorlar, nereden ticaret yapacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca kısa vadede ne açacağımı bilmiyorum, birkaç günden birkaç haftaya kadar, spekülatörler de bilmiyor, kazanacaklar, sonra düşecekler, büyük olan uzaklaştı)) Bu yüzden, sadece sigara içiyorum ,Bekliyorum, bırakın karar versinler. Grivnası, Kiev bankaları için ortalama alış ve satış kuru, sevgili ülkemizde her zaman olduğu gibi yayıldı

 
Lesorub :

Evet...

Kadaya bakıyorum, geri almadan satın alma çubuğu var, TR3265

aziz kelime .32. ve sonra Strange herkesi korkuttu ...
 
stranger :

Evet, orada hiçbir şey süper değil, 64 buçuk, kritik değil.

Foruma bile bakıyorsunuz gençler yaralı geyikler gibi tarlada kovalıyorlar, nereden ticaret yapacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca kısa vadede ne açacağımı bilmiyorum, birkaç günden birkaç haftaya kadar, spekülatörler de bilmiyor, kazanacaklar, sonra düşecekler, büyük olan uzaklaştı)) Bu yüzden, sadece sigara içiyorum ,Bekliyorum, bırakın karar versinler. Grivnası, Kiev bankaları için ortalama alış ve satış kuru, sevgili ülkemizde her zaman olduğu gibi yayıldı

Asla asansör kullanmıyorsunuz, her şey yaya. satın al.
 
iIDLERr :
aziz kelime .32. ve sonra Strange herkesi korkuttu ...

satarken 2954 alacağım...

 
iIDLERr :
şey delilik. dünyanın tüm sınırları vardır. dokunursa, başarısız olur.
Altın için bir başkası 4 yazmış, 0,000 limit koymuş ve buhar banyosu yapmamış. . 2000'e ulaşamadılar ve burada her şey o kadar basit değil.
 

strenzh, burada Ilya'yı azarlıyorsunuz,

ama bugün Evra pip to pip'ini dinledi - 1.1088 maks...

Peki tesadüf nedir?

Belki bir şekilde seçeneklerinizi raylara sarın ve bir kâse olacak)

not

Beklentilerimiz neler? ucuz yuan => ucuz hammadde, makul?

ps

altın hakkında:

Bankalara güvenmeyin - yalan söylerler!

10.08.15 17:21 Blogcular için Yazdır Favorilere ekle RSS


Temmuz ayının sonunda, Goldman Sachs altının ons başına 1.000 doların altına düşme riskleri hakkında konuştu (yaklaşık Profinance.ru: bankanın on iki aylık tahmini 1.050 dolar olarak açıklandı), birkaç gün sonra HSBC analistleri karamsar bir değerlendirme yaptı bu yıl ortalama metal fiyatı tahminini 1234 dolardan 1160 dolara ve gelecek yıl 1275 dolardan 1205 dolara indirdi. Daha sonra, fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürme beklentileriyle ilgili söylemleri, başta Deutsche Bank olmak üzere bir dizi büyük banka tarafından zaten ifade edildi, ancak son veriler kelimelerin gerçeklerle çeliştiğini gösteriyor. Böylece 6 Ağustos'ta Goldman Sachs 3,2 ton altın teslimatını kabul ederken, HSBC 3,9 ton metali aynı gün teslim alırken, her iki durumda da altın bankanın kendi hesabına yatırıldı. Bu nedenle, müşterilerine altın satmalarını tavsiye eden bankalar, fiziki formda metal satın almak için fiyat indirimlerini kullanırlar. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri


http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axp6-ne-verte-bankam-oni-lgut.html


Форекс на Forexpf.Ru - Торговля на Forex. Курсы валют. Прогнозы валютного рынка.
  • www.forexpf.ru
ECN доступ на Forex без ограничений! Спреды от 0.5 пункта. Плечо 1:500. Бессрочный демо счет. Курсы валют, котировки и графики онлайн. Прогнозы и аналитика валютного рынка.
 
iIDLERr :
Asla asansör kullanmıyorsunuz, her şey yaya. satın al.
Evet, neden gün boyunca bu yaygaraya ihtiyacım var, bir fırlatmada tüm bu sahada koşmaktan daha fazlası ortaya çıkıyor.
1...493494495496497498499500501502503504505506507...1996
Yeni yorum