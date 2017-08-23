FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 500
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir yetişkin için buna değmez. Sınır 1070, 1000.
Şef hala sınırın ötesine geçti, şimdi raylarda ...
euroyu kapattın mı
Evet...
Kadaya bakıyorum, geri alma 2954, TR3265'ten satın alma çubuğu var
rupiye bakın. Grivnayı takip etmiyorum. ve sonbahar değil.
Evet, orada hiçbir şey süper değil, 64 buçuk, kritik değil.
Foruma bile bakıyorsunuz gençler yaralı geyikler gibi tarlada kovalıyorlar, nereden ticaret yapacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca kısa vadede ne açacağımı bilmiyorum, birkaç günden birkaç haftaya kadar, spekülatörler de bilmiyor, kazanacaklar, sonra düşecekler, büyük olan uzaklaştı)) Bu yüzden, sadece sigara içiyorum ,Bekliyorum, bırakın karar versinler. Grivnası, Kiev bankaları için ortalama alış ve satış kuru, sevgili ülkemizde her zaman olduğu gibi yayıldı
Evet...
Kadaya bakıyorum, geri almadan satın alma çubuğu var, TR3265
Evet, orada hiçbir şey süper değil, 64 buçuk, kritik değil.
Foruma bile bakıyorsunuz gençler yaralı geyikler gibi tarlada kovalıyorlar, nereden ticaret yapacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca kısa vadede ne açacağımı bilmiyorum, birkaç günden birkaç haftaya kadar, spekülatörler de bilmiyor, kazanacaklar, sonra düşecekler, büyük olan uzaklaştı)) Bu yüzden, sadece sigara içiyorum ,Bekliyorum, bırakın karar versinler. Grivnası, Kiev bankaları için ortalama alış ve satış kuru, sevgili ülkemizde her zaman olduğu gibi yayıldı
aziz kelime .32. ve sonra Strange herkesi korkuttu ...
satarken 2954 alacağım...
şey delilik. dünyanın tüm sınırları vardır. dokunursa, başarısız olur.
strenzh, burada Ilya'yı azarlıyorsunuz,
ama bugün Evra pip to pip'ini dinledi - 1.1088 maks...
Peki tesadüf nedir?
Belki bir şekilde seçeneklerinizi raylara sarın ve bir kâse olacak)
not
Beklentilerimiz neler? ucuz yuan => ucuz hammadde, makul?
ps
altın hakkında:
Bankalara güvenmeyin - yalan söylerler!
10.08.15 17:21 Blogcular için Yazdır Favorilere ekle RSS
Temmuz ayının sonunda, Goldman Sachs altının ons başına 1.000 doların altına düşme riskleri hakkında konuştu (yaklaşık Profinance.ru: bankanın on iki aylık tahmini 1.050 dolar olarak açıklandı), birkaç gün sonra HSBC analistleri karamsar bir değerlendirme yaptı bu yıl ortalama metal fiyatı tahminini 1234 dolardan 1160 dolara ve gelecek yıl 1275 dolardan 1205 dolara indirdi. Daha sonra, fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürme beklentileriyle ilgili söylemleri, başta Deutsche Bank olmak üzere bir dizi büyük banka tarafından zaten ifade edildi, ancak son veriler kelimelerin gerçeklerle çeliştiğini gösteriyor. Böylece 6 Ağustos'ta Goldman Sachs 3,2 ton altın teslimatını kabul ederken, HSBC 3,9 ton metali aynı gün teslim alırken, her iki durumda da altın bankanın kendi hesabına yatırıldı. Bu nedenle, müşterilerine altın satmalarını tavsiye eden bankalar, fiziki formda metal satın almak için fiyat indirimlerini kullanırlar. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axp6-ne-verte-bankam-oni-lgut.html
Asla asansör kullanmıyorsunuz, her şey yaya. satın al.