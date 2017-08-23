FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 606
usd/jpy'de 40-50 kısa bir stop pipiyle 122.76'dan uzun olduğunu varsayabilirim
122.60'da satın alma limiti var. Ve dur orada daha kısa olacak)
Nerede görünür? Oradaki limit sırası nedir ve hangi hacim için ya da belki birisinin durağıdır
Avara, çık dışarı, yenini alıyorlar)))
şöyle:
Orada bir sınırım var.
oanda'ya baktı.
orada, euro cinsinden satıcılar 1.09'dan beri bir grup halinde oturuyorlar.
ve durakları 1.13'te.
Elbette yapabilirsiniz, ancak daha sakin, şimdi en iyisi satış seviyelerini belirlemek ...
ve sonra zaten rüzgara karşı çıkıyor ...
