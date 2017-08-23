FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 606

Roman Busarov :
usd/jpy'de 40-50 kısa bir stop pipiyle 122.76'dan uzun olduğunu varsayabilirim
122.60'da satın alma limiti var. Ve dur orada daha kısa olacak)
 
lactone :
Nikolai Romanovskyi :
Orada bir sınırım var.
 
Avara, çık dışarı, yenini alıyorlar)))
 
stranger :
Merhaba, bir göz atın.
 

şöyle:

 
lactone :
O zaman evet))
 

oanda'ya baktı.

orada, euro cinsinden satıcılar 1.09'dan beri bir grup halinde oturuyorlar.

ve durakları 1.13'te.


 
lactone :
Elbette yapabilirsiniz, ancak daha sakin, şimdi en iyisi satış seviyelerini belirlemek ...

ve sonra zaten rüzgara karşı çıkıyor ...


 
Sergey Novokhatskiy :

Yen'in bu kadar çabuk tersine döndüğünü sanmıyorum.
