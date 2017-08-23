FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 681

iIDLERr :
evet, cd'de her yöne kapandı. iki günlük kayıtlar için ondan ne bekleyebiliriz? Kanguru en azından güncellendi, yağ, hafifçe söylemek gerekirse, memnun etmedi.
Ve kimi memnun edecek, 50-52 bai atlayanları? 70 yaşında lütfen.
 
new-rena :
Çıtayı 69.47'de attım. bir hata gibi görünüyor...
Vizard_ :
ikna edebildin mi
Ama kabak ile başlamanızı öneririm.
Evet, form ona tanıdık geliyormuş gibi)))
Kim uyuyakaldı tabii...

tepkileri görelim ... besleme!)))


 
stranger :
Ilya, 70 olduğunda, tanklarda petrol, ruble cinsinden bir tank olacağı umrunda değil ... o bir intratik ticaret.
 
Vizard_ :
fiziksel altın sözleşmeleri de burada sahip olduğumuzdan %25-30 daha fazla. iyi ve incir?
 
iIDLERr :
42'nin altında iğne yapabilir ...
 
Vizard_ :
Mağaraya git, tekerlekleri al, biri orada çürüyor ...
 
stranger :
mayonez mi bolonez mi?
 
Teacher :
Kabak ye, yoksa şimdi alacağım.
 
stranger :
peki, kurutabilirsin - şapka ye, koçanı
