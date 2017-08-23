FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 681
evet, cd'de her yöne kapandı. iki günlük kayıtlar için ondan ne bekleyebiliriz? Kanguru en azından güncellendi, yağ, hafifçe söylemek gerekirse, memnun etmedi.
Çıtayı 69.47'de attım. bir hata gibi görünüyor...
Bunun anlamı, maliyeti ne olursa olsun
varil başına 65 tane var...ne kadar uzun
habersiz devam edecek...
ikna edebildin mi
Ama kabak ile başlamanızı öneririm.
Evet, form ona tanıdık geliyormuş gibi)))
Kim uyuyakaldı tabii...
tepkileri görelim ... besleme!)))
Ve kimi memnun edecek, 50-52 bai atlayanları? 70 yaşında lütfen.
Gru hejanuli 65 her biri)))
fiziksel altın sözleşmeleri de burada sahip olduğumuzdan %25-30 daha fazla. iyi ve incir?
42'nin altında iğne yapabilir ...
mayonez mi bolonez mi?
Kabak ye, yoksa şimdi alacağım.