FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 250
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çıkışlarla birlikte, süper iyi her şeye de sahip değilim, ancak gördüğümde size PM'de söyleyebilirim, burada değil.
Biliyorum
Jedi'lar nerede? Harrier'in satın alımlarından ganimet alamıyor musunuz?
şimdi biliyorsun
5570 daha da geçiyorum...
Kırmızı da gidebilir. Kim bilir bundan sonra ne olacak.
Tuma, bu açık ilgiyi anlıyorum)
Nedir, nereden geliyor ve yüz anlamına mı geliyor?)
Ve teşekkürler nerede?
hocam aynaya bak
Teşekkür ederim ! )
şimdi biliyorsun
Beni getirdiklerinde O aracılığıyla yazarım
Jedi'lar nerede? Harrier'in satın alımlarından ganimet alamıyor musunuz?
Kırmızı da gidebilir. Kim bilir bundan sonra ne olacak.
önce 5575'e gidiyor (ekranımı gördüm), sonra herhangi bir seçeneği seçin.