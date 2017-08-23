FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 82

lactone :

Ve bu, Japonya'nın bugün izinli olmasına rağmen - Denizciler Günü'nü kutluyorlar =)))

"İnce pazar"ın anlamı budur

Avustralya yerlileri çıldırdı)))
 
Evgenya1 :
14.259'a varan satışlarda gümüş için
Kapatırdım ama sana kalmış. Bugün beni euro satışlarıyla çağırmak hoş değil)
 
Bir dolar için - W'nin kafasını karıştırmak için ...
Muhtemelen 100'ün altına düşecek ... hatta daha da yükseğe çıkacak ...
xs zamanında ... göreceğiz ...
 
Evgenya1 :
Hayır, Agatha Christie ve Lyapis Trubetskoy'u daha çok seviyorum)))
 
stranger :
Kapatırdım ama sana kalmış. Bugün beni euro satışlarıyla çağırmak hoş değil)
Yaklaşık yarım saat önce yazdığım gibi anlaşmayı kapattım..
 
Vizard_ :
Böyle sözler için öğretmenim ....

Mana nerede? Okula gidemedim - tatiller ...

 
stranger :

Yapmamalı.
Bugün yeşil.
Rahatlamak)))
Öğretmen olmasına rağmen...
Manya... Bu bir sır...



 
Vizard_ :
Shaw Öğretmen, Akhmet birkaç vagon lepesin sallayarak içlerinde kürek çekti)))

Lizyukov Caddesi'nde hademe olarak çalışıyor, ama bizi portakalları ayıkladığını tırmalıyor)))))

 
Tüm pozları kapattım. Yenilerini almak için bir sebep bekleyeceğim. Euro uçabilir - hızlı büyüme potansiyeli var ...
 

Arkadaşlar açıkçası bunun mümkün olduğunu bilmiyordum :)

Lanet olsun yakışmadı :(

Bir resim eklemek veya bir dosya yüklemek istedim, 1080'e 15000 :)

