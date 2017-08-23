FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 439

stranger :
32 adet aldı) Usta bir giriş olarak anladığım bu.
Kahretsin, ne yoğuruyorsun? Gerçek adamlar loy üzerinden satarlar!!!(ve karda eşitlik)

 
NLNR :

+1

Okumak hoş değil.

Ve kim onun bir aptal olduğunu okumaktan hoşlanır? Tabii ki kimse. Ve kendinize itiraf edin ve bazı adımlar atın .... bu genellikle fantezi alanındandır. Harikasınız, her şeyi doğru yapıyor musunuz bu aptallığa cevaben yazmama gerek var mı? Bir dal açın, tüm sefilleri ve tembelleri orada toplayın ve birbirinizi övün.
 

yeni-rena :

4'ünden 7'sine kadar yazdıklarımı iyice okuyun, siz arabaya binene kadar. Örtülü, ama öz orada. Biraz dopetrit, sonra açıkça konuşmak istemedim ve bu kadar.

Bu, trend olmayan bir trend olan pip ticaretiyle mi ilgili?

 
Yol boyunca, bu branşın yeni üyesi, bir seks terapistine danışma zamanı geldi, ne iş yapılırsa yapılsın, erkeklik bahsi ne olursa olsun tavsiye için :)
 
stranger :
En azından Audi'yi kapatmıyorsun, boo)

Biküs :

Bu, trend olmayan bir trend olan pip ticaretiyle mi ilgili?

Eskisinden nasıl kesileceğini ve yarım yıl boyunca sınırların nasıl asılacağını zaten öğrendin mi?


Gidip bir çift için tuğlaları bıraksan iyi olur, seni pantolonsuz bırakana kadar, o zaman nonkların üzerine dökülecek şeyi nereye koyacaksın?

Palyaçolar, bu sirk sanatçıları için çıldırıyorum)


 
Bir çift GPB / AUD da sınıra ulaştı. Seninkini geri kazanmalısın.
 
stranger :
Sıçrayan tükürük, köpürme, akıl yürütmeye çalışma - bunun gibi sinirler - https://www.mql5.com/en/code/mt5/experts?
2 yabancı:

Ancak, kendi yolunda haklısın. Bir ara vermeme izin ver.

 
Bicus :

Kısacası zeki olma hazırlan hadi tuğla örelim
 
NLNR :

2 yabancı:

Ancak, kendi yolunda haklısın. Bir ara vermeme izin ver.

Buradaki konuşma haklı oldukları için değil, hırs ve hakaretler için.

Sadece onlar bunu anlayana kadar dinlenmeyeceğim.

