FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 439
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
32 adet aldı) Usta bir giriş olarak anladığım bu.
+1
Okumak hoş değil.
yeni-rena :
4'ünden 7'sine kadar yazdıklarımı iyice okuyun, siz arabaya binene kadar. Örtülü, ama öz orada. Biraz dopetrit, sonra açıkça konuşmak istemedim ve bu kadar.
Bu, trend olmayan bir trend olan pip ticaretiyle mi ilgili?
Ve kim onun bir aptal olduğunu okumaktan hoşlanır? Tabii ki kimse. Ve kendinize itiraf edin ve bazı adımlar atın .... bu genellikle fantezi alanındandır. Harikasınız, her şeyi doğru yapıyor musunuz bu aptallığa cevaben yazmama gerek var mı? Bir dal açın, tüm sefilleri ve tembelleri orada toplayın ve birbirinizi övün.
En azından Audi'yi kapatmıyorsun, boo)
Bu, trend olmayan bir trend olan pip ticaretiyle mi ilgili?
Eskisinden nasıl kesileceğini ve yarım yıl boyunca sınırların nasıl asılacağını zaten öğrendin mi?
Gidip bir çift için tuğlaları bıraksan iyi olur, seni pantolonsuz bırakana kadar, o zaman nonkların üzerine dökülecek şeyi nereye koyacaksın?
Palyaçolar, bu sirk sanatçıları için çıldırıyorum)
Ve kim onun bir aptal olduğunu okumaktan hoşlanır? Tabii ki kimse. Ve kendinize itiraf edin ve bazı adımlar atın .... bu genellikle fantezi alanındandır. Siz harikasınız, her şeyi doğru yapıyor musunuz bu aptallığa cevaben yazmama gerek var mı? Bir dal açın, tüm sefilleri ve tembelleri orada toplayın ve birbirinizi övün.
2 yabancı:
Ancak, kendi yolunda haklısın. Bir ara vermeme izin ver.
Bu, trend olmayan bir trend olan pip ticaretiyle mi ilgili?
2 yabancı:
Ancak, kendi yolunda haklısın. Bir ara vermeme izin ver.
Buradaki konuşma haklı oldukları için değil, hırs ve hakaretler için.
Sadece onlar bunu anlayana kadar dinlenmeyeceğim.