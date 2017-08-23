FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 118

Ishim :
Pekala, izlemeye bakabilirsiniz - küçük ölçekte - orada her şey görünür.
Hayır ... Girişi görmek istiyorum ... evet, ışıklar ... işte benimkiler ...
 
Vizard_ :
Yaşlı ... şuna bak))) Senka yeşillere takıldı)))) soruyor))) ölüyorum ...
üzgün ((((tavşanları avlamaya gitti ve bir harrier vurdu (((
 
Öyleyse öğret ona .. bugünün pozlarıyla ekrana göster ... salya akmasına izin ver)))
 
Anatoli Kazharski :

Bunları mı kastediyorsun? )))

Bu tarih! pamm hizmetinde dedikleri gibi, eğer konsey birleştirilmiş hesaplara sahip değilse, o zaman bu bir başlangıçtır (3 gün) veya onları gizler! (haydut). Bana inanmıyorsanız, Liderlere bakın! ve arşivleri. (peki, belki Ivan Petrov bir istisna olarak düşecek)
 
git Yusuf'tan hindi al! hadi kıralım! ))))))
 
Evet neden civciv gibi yıkılıyorsun.. Aynı yerde +60! göster... gülmeyelim...
 
Evet, hiçbir şey yoktu, her şeyi düşündüm.
 
stranger :

Sekiz.

Haydi bu moronları sikeyim, bırakın hocayla sahada çıplak kıçıyla koşsunlar, ben şahsen burada ticaret konusunda tek bir yazı yazmayacağım.

ve kendimi bir Seviye YUKARI yaptım .....
 
Vizard_ :
yıkılma ...))) göster bana .. çünkü gösteriş yapmak istiyorsun ... kabul et ...
bütün gün neredeydin? (her şey canlıydı, 0960'ta alt düzeltmeyi yeni aldım ve 60 pip'ten sonra tekrar açtım)
