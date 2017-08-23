FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1000
Sana ve Lactone'a dün cevap vermek istedim ama "cevap" ve "yeni yorum" butonları inatla çalışmak istemedi)
Ekim aralığı çok dar, 15177-15251 ve Cuma günü sona ermeden önce genişlemesi pek olası değil, bu yüzden bu hafta için aralıktan bahsettim. Dün kırmızı forumda 5160 vermelerinin de pek mümkün olmadığını yazmıştım.
Gece açığı kapatmaya gittiğinde limit emriyle bir pound aldım.
Ve biraz 5160'a ulaşmadım, kaltak
Enkin Çubuk Feng Shui:
Satışlarınıza para eklemek istemez misiniz?)
Evet, bir buçuk yıl içinde yüz için ayrılacak.
Enkin Çubuk Feng Shui:
Evet, bir buçuk yıl içinde yüz için ayrılacak.
82 mi 320 mi?
şimdiye kadar 82 oldum
Enkin Çubuk Feng Shui:
O yüzden bunu tartışmıyorum, o yüzden soruyorum. Baksyena'yı baksuya olan büyük aşkından mı sattın?))))
Ilya, öyle görünüyor ki, 3-4 mumdan sonra sinyal kaldırıldı ... hayır?
bir ray varsa, o zaman HER ZAMAN çalışır ...
gerisi olası bir düşüş için çağırıyor ...