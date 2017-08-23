FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 461
Zayo zaten, her gün 35-40, dışarıda
Yani... USD / CAD'nin önümüzdeki haftanın en az ilk yarısında büyüme olacağı gerçeğine hala bağlıyım... Diyagram şekilde gösterilmiştir ...
1.3360-1.3406 seviyelerinden (1.3260'tan gelen çubuklar 100-120 (4 işaret) puan aşağı zıplarsa bu rakam görünebilir, sadece 1.3260'tan limitler boo'ya çevrilebilir) kısa ayaklı satışları düşünmek mümkün olacaktır. .
Gönderileriniz hakkında neden böyle hissettiğimi anlıyorsunuz, bu yüzden 3260'ta kısa bir durakla bir yerde satacağım, hangi durak? Ve neden ona ihtiyaç duyuluyor? Limitlerim her sabah 20 pp aralığında sabitleniyor, durmaksızın, çalışmazlarsa benim saatim 21.30-45'te otomatik olarak siliniyorlar, çalışıyorlar - gün bitimine kadar onlara dokunmam, gün 20-tipi bölgenin 10 puan üzerinde kapanırsa, bu henüz gerçekleşmemiş olsa da kayıp sabitlenir. Hepsi aşk. Ve kısa ayaklar - bu amcayı beslemek içindir.
cd'ye iyi seviyede girerseniz 8 ve 5 pip stop yontabilirsiniz. Kadırgaları yengeç gibi sürdüğünü yazmışsın ama zarif giriş egzozu üç kat yükseltmiş. 1.5-2 saat bilgisayar başında oturdum...
Aralık, giriş için 20pp'dir ve hiç orada olamazsınız, bu sıcakta gidecek hiçbir yer yok. göl ve nehir bile sığlaştı)
Durmadan yazardım.. Garip bir adam durmadan nasıl ticaret yaptığını söylerdi, bir anlaşma açtığını söylerler ve sonra anlaşma ters giderse, sadece kayıpları bekler...
Prensibime göre, durmak yok ... Çubuklarla ticaret yapıyorum ve kendim için neyin ve nasıl olduğunu biliyorum ... Eh, sen de, kimseye devrettiğin veya anlaşmaları kapattığın zaman ve neden daha kötüyüm) ) Limitlerin nereye koyulacağını gösterdim... Ama hepsi aynıysa, bir stop koyarsanız, o zaman 1.3450...