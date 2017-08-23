FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 849
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
muhtemelen 1087)))
peki ya yeni aylar? Ay olmayacak, anlıyorum !!!
Belki Kanada yükselebilir, zaten satmak isteyen yeterince insan var.
PS Infa güvenilir değildir, ancak genel ruh halini gösterir.
Belki Kanadalı yükselebilir, zaten satmak isteyen yeterince insan var .
PS Infa güvenilir değildir, ancak genel ruh halini gösterir.
pisuarı sadece ileri akışınızın içeriğiyle ısıtmanız gerekir. git ve pantolonunu salla - geyiğe gittim
pislik)
Neden bahsediyorsun? dilerseniz sor_about_vatsya._? "" için hangi yöntemler geldi.
boşuna, git. ördek ;)
Zhenya benim))) Ve tabii ki sen de Zhenya'sın, ama farklı)))