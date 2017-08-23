FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 579

vaz :
Bugün şok. "Deneyimli" bir yöneticinin rehberliğinde bir ev arkadaşı, EUR/USD paritesi için 33 ton yeşillik sızdırdı. Yeni bir araba ve bir direk almak daha güzel.
"Deneyimli yöneticiler" kendileri sessizce ganimeti keserler, komşulara gitmezler
 
stranger :
Tarımla mı ilgili, yoksa pazarla ilgili spekülasyonlarla mı ilgili?
Piyasa hakkında. onlarca yıllık bir ölçekte)
 
stranger :
"Deneyimli yöneticiler" kendileri sessizce ganimeti keserler, komşulara gitmezler

İnsanların bunu kendi başlarına çözememeleri beni sinirlendiriyor.

mucize robotlar alıyorlar, günde %100500 ile pammies arıyorlar ...

 
forexman77 :
piyasa ve malların gerçek değeri kesinlikle alakasız şeyler))
 
forexman77 :
forexman77 :
Evet ... Yani, aynı gümüşün satışından kâr edenler için, derin ..... orada kullanıldığı için.

 

İşte nasıl ticaret yapılır. Ok yeşile dönerse satın alırız, kırmızı olanı satarız...

 
lactone :

Yapamazlar, aynı bankalar onları birkaç yılda bir atar, ne kadar uzak olursa o kadar sık olur, ama içeri atlar ve ganimeti oraya taşırlar)
 
stranger :

Yabancı,

Endeksler veya hisse senetleri için vadeli işlemlerde COT gibi bir şey var mı?

Ve Rusya pazarında?

 
stranger :
Yapamazlar, aynı bankalar onları birkaç yılda bir atar, ne kadar uzak olursa o kadar sık olur, ama içeri atlar ve ganimeti oraya taşırlar)

TA-dah.

"Enayi bir mamut değildir. Enayi ölmeyecek" (Mavrodi)

 
lactone :

TA-dah.

"Enayi bir mamut değildir. Enayi ölmeyecek" (Mavrodi)

gümüş bir tank değildir, sonsuza kadar yaşayamaz. (İ)
