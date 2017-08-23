FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 579
Bugün şok. "Deneyimli" bir yöneticinin rehberliğinde bir ev arkadaşı, EUR/USD paritesi için 33 ton yeşillik sızdırdı. Yeni bir araba ve bir direk almak daha güzel.
Tarımla mı ilgili, yoksa pazarla ilgili spekülasyonlarla mı ilgili?
"Deneyimli yöneticiler" kendileri sessizce ganimeti keserler, komşulara gitmezler
İnsanların bunu kendi başlarına çözememeleri beni sinirlendiriyor.
mucize robotlar alıyorlar, günde %100500 ile pammies arıyorlar ...
Piyasa hakkında. onlarca yıllık bir ölçekte)
forexman77 :
Evet ... Yani, aynı gümüşün satışından kâr edenler için, derin ..... orada kullanıldığı için.
İşte nasıl ticaret yapılır. Ok yeşile dönerse satın alırız, kırmızı olanı satarız...
Yabancı,
Endeksler veya hisse senetleri için vadeli işlemlerde COT gibi bir şey var mı?
Ve Rusya pazarında?
Yapamazlar, aynı bankalar onları birkaç yılda bir atar, ne kadar uzak olursa o kadar sık olur, ama içeri atlar ve ganimeti oraya taşırlar)
TA-dah.
"Enayi bir mamut değildir. Enayi ölmeyecek" (Mavrodi)
