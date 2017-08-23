FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 712
Geçen haftaki yazımı fark eden var mı?
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page661
Amaç ne?
Daha önce burada yayınlamıştım. Tekrar etmeyeceğim ve aramayacağım.
Geçen haftaki yazımı fark eden var mı?
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page661
Tabii, sırada ne var?
neyi unuttun?
Bir haftadır uğraşıyorum. Ve burada bir haftada çok fazla gönderi var)))) // Programa yeni düşünceler yazdım. Şimdi açılışı bekliyoruz) 4 program (4 birbirinden tamamen farklı stratejiler) koşuda... Risksiz bir günde iki katına çıkana kadar da dinlenmem. Risksiz - yeni bir durum. Bir günü ikiye katlamanın üzerinden çok zaman geçti. Çöpten bir prog aldım, ancak equi için hiçbir koşul olmadığını fark etmedim bile. Fark etmedim çünkü yeni programlarda böyle bir koşul hiç gerekli değil, çünkü doğru sinyalde öyle ya da böyle onu almaya devam edeceksiniz. Ana şey RM ve bir kar / zarar planı, gerisi takip edecek.
Aynı şey zaten bir hafta boyunca test edildi - 2 geyik 6 kar için, bir sonraki enstrüman eklediğimde 10 çift olacak. Her TP ve SL siparişi için her şey basittir - ertelemeler Pazartesi sabahı yapılır (burada Saksonlarda hafta sonları ertelenebilir - belki oraya daha sonra döneceğim) ve Cuma akşamına kadar - terminal kapalıdır. Bir gün ve hareket yoksa? elle iteceksin.
Evet, böyle bir şey var. Ertelemeler, bir önceki günün en yüksek/düşük değerlerine göre belirlenir, ortada alır - daha fazla değil (önceki günlük mumun yaklaşık %40'ı), alımın 1/8'i kadar durur... Sipariş - günde bir. Ayda %40'a kadar mümkündür.
2) Harekete gerek yok, mesele bu değil. Bu benim en sevdiğim arba.
